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Cristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Cristiano Ronaldo, sosyal medya platformu Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi ise Portekizliyi takibini sürdürdü

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  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla H Grubu'ndaki ilk maçına 24 Kasım Perşembe günü Gana karşısında çıkacak 37 yaşındaki futbolcu, uzun yıllardır zirvede yer aldığı sosyal medyada, yeni bir rekora daha imza attı.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Portekizli yıldız, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 376 milyon hayranıyla Ronaldo'yu takibini sürdürdü.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    MİLYONLARI ETKİLİYOR, HİSSELERİ DEĞİŞTİRİYOR

    Profesyonel kariyerinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, sağlıklı gıda tüketimine verdiği önemle dikkati çekerken, 36 yaşında üst düzey futbol oynamayı sürdürüyor.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu olan Ronaldo, EURO 2020'de bir gazlı içecek şişesini masadan kaldırınca şirketin hisse değerlerini etkilemişti.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Macaristan'ı 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 'Coca cola' şişesini kaldıran ve 'Su için.' diyen Ronaldo'nun bu hareketi sonrasında şirketin hisseleri yüzde 1,6 düşmüştü.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Milyonlarca insan üzerinde etkisi bulunan Ronaldo'nun hareketi, Coca-Cola'nın hisselerinde 4 milyar dolarlık bir değer kaybına neden olmuştu.

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    SOSYAL MEDYADA DA ETKİLİ

    Ronaldo'nun etkisi sadece gerçek hayatla sınırlı da değil. Messi'yle birlikte verdikleri satranç pozu, tarihin en çok beğeni alan ikinci fotoğrafı olan Portekizli yıldızın Instagram'daki kazancı da dudak uçuklatıyor.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Büyük Britanyalı bir Instagram analiz şirketinin aktardığına göre Ronaldo, bu platformdaki bir paylaşımı için 2 milyon 400 bin dolar gelir elde ediyor. 

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Portekizli yıldızı bu alanda ABD'li ünlü Kylie Jenner takip ediyor. Jenner ise bir paylaşımından 1,8 milyon Dolar gelir elde ediyor.

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Listenin üçüncü sırasında ise Arjantinli Lionel Messi yer alıyor. Ronaldo'nun tarihteki en iyi futbolcu unvanı kategorisindeki rakibi olan Messi, Instagram'daki bir paylaşımı için 1,8 milyon Dolar gelir elde ediyor. 
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Instagram'da en çok gelir elde edenler listesinin dördüncü sırasında ise ABDli şarkıcı Selena Gomez yer alıyor. Gomez paylaşım başına 1.7 milyon dolar elde ediyor. 
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    SPORDAKİ ÜÇÜNCÜ SIRA VIRAT KOHLI'NİN

    Instagram'da en çok gelir elde edenler listesinin 15. sırasında yer alan Hintli kriket yıldızı Virat Kohli ise spor kategorisinde üçüncü sırada bulunuyor.
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Instagram'da 200 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kohli paylaşım başına 1.6 milyon dolar gelir elde ediyor. 

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    Instagram'da Ronaldo, Messi, Jenner, Gomez'den sonra en çok takipçiye sahip kişiler ise şöyle:

    6 - DWAYNE JOHNSON - 348 MİLYON
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    7 - ARİANA GRANDE - 340 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    8 - KIM KARDASHIAN - 333 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    9 - BEYONCE - 282 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    10 - KHLOE KARDASHIAN - 280 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    11 - JUSTIN BIEBER - 265 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    12 - KENDALL JENNER - 263 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    13 - TAYLOR SWIFT - 232 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    14 - JENNIFER LOPEZ - 226 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    15 - VIRAT KOHLI - 224 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    16 - NICKI MINAJ - 205 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    17 - KOURTNEY KARDASHIAN - 204 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    18 - MILEY CYRUS - 187 MİLYON

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    19 - NEYMAR - 182 MİLYON 

     
  • Cristiano Ronaldo bu kez saha dışında rekor kırdı! Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi... - Son dakika spor haberleri

    20 - KATY PERRY - 180 MİLYON

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