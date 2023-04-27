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Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

Son günlerde oynadığı maçlarda agresif görüntüler veren Portekizli yıldız, bu sefer de özel hayatıyla gündemde. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır ilişki içinde olduğu Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşiğine geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

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  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da hem futbol hem de aşk hayatında zor günler geçiriyor.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ayrılmak üzere olduğu aktarıldı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Daha önce Alman gazetesi Bild, İspanyol medyasına dayandırdığı haberde ünlü çiftin ilişkisinde büyük sorunlar yaşadığını iddia etmişti.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Ronaldo'nun, sevgilisinin davranışlarından bıktığı ve bu nedenle ilişkinin krize girdiği belirtilmişti.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Son çıkan haberlerde ise Portekizli yıldızın, Georgina'dan sürekli alışveriş yapmasından dolayı rahatsız olduğu ve bunun aralarındaki sorunu büyüttüğü belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Öte yandan gazeteci Daniel Nascimento, Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez hakkında, "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" yorumunu yaptığını aktardı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Eğer ayrılık gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro ödeyebilir. Bu para, Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül ediyor.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    RONALDO'NUN EN BÜYÜK FANTEZİSİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

    Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile yaşadıkları tutkulu bir anı istemeden de olsa paylaştı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    NE SÖYLEDİ?

    Bir bölümde konuşan çarpıcı güzel, Portekizli süperstarla çılgına döndüğü en tuhaf yeri açıkladı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Portekizli süperstarın sevgilisi Georgina Rodriguez, Netflix programı "I am Georgina"nın ikinci sezonunda kendisi ve Ronaldo'nun seks hayatı hakkında çok konuşulacak bir ayrıntıyı ağzından kaçırdı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Georgina, "Sahilde yıkanmaktan vazgeçip eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen. Evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkamıyorum ve pes etmek zorunda kalıyorum" dediği anda, arkadaşları neyi ima ettiğini anladı ve ona şu soruyu sordu:
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    "Spa'da değil de yatakta sevişebilirdin!"
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Georgina, bir süre sessiz kalırken kız kardeşi onu biraz daha sorguladı:
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Georgina ise daha sonra utanmış bir şekilde ağzından kaçırdı: "Hayır, orada yaptık!"
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    "Spa'da seviştiniz mi yani?" Bu soru karşısında Georgina bir süre gergin bir şekilde durup beklemeyi tercih etti.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Böylece Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli süperstarın en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırarak seviştikleri en tuhaf yerlerden birisini açıkladı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    NASIL TANIŞTIRLAR?

    İkili, Georgina Madrid'de bir mağazada satış asistanı olarak çalışırken bir iş arkadaşı, Georgina'nın bir müşteri için kapanış saatini bekleyip bekleyemeyeceğini sordu.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Rodriguez, bu teklifi kabul ettiğinde Cristiano Ronaldo'yla tanışma serüveni başlamış oldu.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Böylece ünlü çiftin filizlenen aşkı durdurulamadı ve tutkulu bir ilişkinin sonunda ailelerini kurdular.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Ve o zamandan beri Georgina; Ronaldo'nun Juventus, Manchester United ve ardından Al-Nassr ile Suudi Arabistan'daki maceralarına eşlik etti.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    İkili henüz evlenemediği için Suudi Arabistan, çiftin birlikte yaşaması için kanunları esnetmek zorunda kalarak izin çıkardı.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin geçen yıl doğan kızları Bella'nın yanı sıra 5 yaşında Alana adında bir kızları daha bulunuyor. Ayrıca Ronaldo'nun Rodriguez ile birlikteliğinden önce dünyaya gelen 12 yaşında Cristiano Jr adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden doğan 5 yaşında Eva ve Mateo adında ikizleri var.  
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    SUUDİ ARABİSTAN KABUSU SÜRÜYOR!

    Cristiano Ronaldo transferinden sonra Al-Nassr; Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan, Suudi Süper Kupası'ndan, Suudi Kral Kupası'ndan, Riyad Süper Kupası'ndan elendi. Ayrıca Suudi Ligi'nde artık lider değil.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    SINIR DIŞI EDİLME İHTİMALİ VAR

    ESPN'nin aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo, Al Hilal maçının ardından taraftarlara tepki olarak müstehcen bir hareket yaptığı için Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilme tehlikesiyle de karşı karşıya. Suudi avukat Nouf bin Ahmed, Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    SON DÖNEMDE SİNİRLİ HALİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Portekizli yıldız futbolcu, son dönemde yeşil sahadaki agresif ve sinirli tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Yıldız futbolcu, Al Hilal maçında çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

    Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha'nın berabere kaldığı maçta Ronaldo'nun maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
  • Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!

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