Cupra'nın en küçük modeli Raval ortaya çıktı

Cupra bugüne kadar ürettiği en küçük otomobili tanıttı. Adını Barselona’nın 'El Raval' semtinden alan Cupra Raval, şimdilik sadece yüzde yüz elektrikli olarak üretiliyor.

'Gizli sos' ile özüne dönüyor Haberi Görüntüle

Barcelona’da tasarlanıp geliştirilen ve üretilen Cupra Raval, Volkswagen Grubu'nun yeni MEB+ platformunu kullanıyor. Dolayısı ile otomobil VW ID.Polo, VW ID.Cross ve Skoda Epiq ile aynı teknolojiyi ve platformu paylaşıyor.

Marka için yeni bir dönemin başlangıcını simgelediği belirtilen Raval, 4 metrelik kompakt uzunluğuna rağmen geniş bir iç mekan ve 430 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Özel mat gövde renkleri dahil olmak üzere geniş kişiselleştirme seçenekleri sunan Raval; iki farklı çift renkli tavan kombinasyonuyla da tercih edilebilecek.

Otomobilde markanın yeni multimedya arayüzü yer alırken, ön kapılardaki ambiyans aydınlatmalar ise bugüne kadar ilk kez bir otomobilde kullanılan projesiyon tarafından yaratılıyor.

4 FARKLI KOMBİNASYON

Raval'da, toplam dört farklı motor-batarya kombinasyonu sunuluyor.

37 kWh kapasiteli batarya, 85kW/116 PS ve 99kW/135 PS güç seçenekleri ile birlikte satışa sunulacak. Bu seçeneklerde Raval'ın tek şarj ile 300 km mesafe gidebildiği açıklanıyor.

52 kWh'lık batarya ise 155kW/211 PS ve 166kW/226 PS güç seçenekleri ile birlikte alınabilecek. Bu batarya ile aracın menzil değeri 450 kilometreye kadar yükseliyor.