        Haberler Ekonomi Otomobil Cupra'nın en küçük modeli Raval ortaya çıktı - Otomobil Haberleri

        Cupra'nın en küçük modeli Raval ortaya çıktı

        Cupra, bugüne kadarki en küçük modeli Raval'i tanıttı; tamamen elektrikli altyapısı, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu geniş yaşam alanı ve 450 km'ye varan menziliyle markanın yeni dönemine işaret ediyor

        Giriş: 11.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Cupra bugüne kadar ürettiği en küçük otomobili tanıttı. Adını Barselona’nın 'El Raval' semtinden alan Cupra Raval, şimdilik sadece yüzde yüz elektrikli olarak üretiliyor.

        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Barcelona’da tasarlanıp geliştirilen ve üretilen Cupra Raval, Volkswagen Grubu'nun yeni MEB+ platformunu kullanıyor. Dolayısı ile otomobil VW ID.Polo, VW ID.Cross ve Skoda Epiq ile aynı teknolojiyi ve platformu paylaşıyor.

        Marka için yeni bir dönemin başlangıcını simgelediği belirtilen Raval, 4 metrelik kompakt uzunluğuna rağmen geniş bir iç mekan ve 430 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

        Özel mat gövde renkleri dahil olmak üzere geniş kişiselleştirme seçenekleri sunan Raval; iki farklı çift renkli tavan kombinasyonuyla da tercih edilebilecek.

        Otomobilde markanın yeni multimedya arayüzü yer alırken, ön kapılardaki ambiyans aydınlatmalar ise bugüne kadar ilk kez bir otomobilde kullanılan projesiyon tarafından yaratılıyor.

        4 FARKLI KOMBİNASYON

        Raval'da, toplam dört farklı motor-batarya kombinasyonu sunuluyor.

        37 kWh kapasiteli batarya, 85kW/116 PS ve 99kW/135 PS güç seçenekleri ile birlikte satışa sunulacak. Bu seçeneklerde Raval'ın tek şarj ile 300 km mesafe gidebildiği açıklanıyor.

        52 kWh'lık batarya ise 155kW/211 PS ve 166kW/226 PS güç seçenekleri ile birlikte alınabilecek. Bu batarya ile aracın menzil değeri 450 kilometreye kadar yükseliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
