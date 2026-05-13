        Curaçao Milli Takımı'nda yeniden Dick Advocaat dönemi!

        Curaçao Milli Takımı'nda yeniden Dick Advocaat dönemi!

        Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da teknik direktörlük görevine tekrar Dick Advocaat getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:01
        Curaçao'da yeniden Advocaat dönemi!

        Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fred Rutten'in görevinden ayrılma kararı sonrasında yönetim kurulu, Dick Advocaat'ı Curaçao Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi." denildi.

        Curaçao, Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle Curaçao Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti.

        Curaçao, yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler'de bulunan küçük ada ülkesi, 2018 Dünya Kupası'ndaki İzlanda rekorunu (yaklaşık 350 bin) geride bıraktı.

