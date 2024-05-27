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        Dallas Mavericks finale çok yakın

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 116-107 yenerek seriyi 3-0'a getirdi. Mavericks, 4. karşılaşmayı da kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:04
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        Dallas Mavericks finale çok yakın
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        NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves'u ağırlayan Mavericks, Luka Doncic'in 33 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Kyrie Irving'in 33 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktığı serinin üçüncü maçında galip geldi.

        Mavericks'te PJ Washington 16 sayı, 8 ribaunt ve Derrick Jones Jr 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Mike Conley 16 sayı, 4 asist ve Karl-Anthony Towns 14 sayı, 11 ribaunt üretti.

        Serinin 4. maçı, salı gününü çarşambaya bağlayan gece TSİ 03.30'da Mavericks'in ev sahipliğinde oynanacak. Mavericks, karşılaşmayı kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.

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