Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret ile ilgili itirazını reddetti Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yönetmelikle ilgili önemli bir karar aldı. Danıştay 10. Dairesi daha önce ilgili yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu. Ticaret Bakanlığı bu karara itiraz edince dosya İDDK'nın gündemine geldi. İDDK bakanlığın itirazının "incelenmeksizin reddine" karar verdi. Yönetmeliğin dayanağı olan kanun için ise yarın gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak.

Son yıllarda milyarlarca dolar yatırım alan ve ekonominin lokomotiflerinden biri haline gelen e-ticaret alanı için 2014’te “6563 sayılı Kanun” ile e-ticaretin yaygınlaştırılması ve e-ticarette güven ortamının oluşturulmasına yönelik yasal düzenleme yapılmıştı.

7 Temmuz 2022’de ise 6563 sayılı Kanunda “7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Değişiklik öncesinde ve yasalaşması sonrasında hem sektörde de hem de kamuoyunda çok tartışıldı. Dünyada hiçbir e-ticaret yasasında benzeri olmayan şekilde medyaya ilişkin reklam kısıtlaması, indirim ve promosyon yasağı gibi hükümler içeren düzenleme eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmaların ardından yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açıldı.

REKLAM

29 ARALIK’TA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yasanın uygulama yönetmeliği ise 29 Aralık 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (AHS) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (HS) faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasların detaylar belirlendi. Yayınlanan yönetmelik ile birlikte, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, birtakım hükümler için özel yürürlük tarihleri bulunmakla beraber genel yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.

DANIŞTAY YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

REKLAM

Yönetmeliğin yayımlanmasının hemen ardından yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açıldı. Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi öncelikli olarak yürütmenin durdurulması talebini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, oybirliği ile yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu karar; Anayasa Mahkemesi’nin kararının beklenmesi için esasa girilmeksizin usulen verildi.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Ticaret Bakanlığı, 10. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Bu gelişme üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun gündemine taşındı.

İDDK İTİRAZI REDDETTİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlığın itirazının “incelenmeksizin” reddine karar verdi. İDDK, 10. Daire’nin esasa girmeden usulen ve geçici süreliğine yürütmeyi durdurma kararı almasını dikkate alarak, bu kararı aldı. İDDK’nın bu kararı sonrası dosya yeniden Danıştay 10. Dairesi’ne gelecek. Daire bu kez yürütmeyi durdurma ve iptal talebini esastan görüşerek, karara bağlayacak.

GÖZLER AYM’DE

Öte yandan, e-ticareti yeniden düzenleyen yasa için gözler yarın Anayasa Mahkemesi’nde olacak. Geçen hafta tarafların sözlü açıklamalarını dinleyen Yüksek Mahkeme, yarın yasanın iptal istemini esastan görüşerek; karara bağlayacak.