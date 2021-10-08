Demet Özdemir: Bizi böyle yerlerde çekiyor olmanız ne hoş - Magazin haberleri

'Bizi böyle yerlerde çekiyor olmanız ne hoş' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu, Tatbikat Sahnesi yapımı 'Küvetteki Gelinler' oyununun prömiyeri ünlü davetlilerin katılımıyla önceki akşam Fişekhane’de yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç da vardı.

"SIK SIK BÖYLE ORGANİZASYONLARDA KARŞILAŞIRIZ UMARIM"

Muhabirlerle sohbet eden çiftten Özdemir, "Bizi böyle yerlerde de çekiyor olmanız ne hoş. Sık sık artık böyle organizasyonlarda karşılaşırız umarım. diye konuştu.