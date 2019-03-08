6. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç, pasını Ndinga'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.
24. dakikada Hakan Arslan, ceza alanı dışında topu Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışında Fatih Aksoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özer Hurmacı geçti. Özer Hurmacı'nın ortasında topa iyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın altıpas üzerinden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın sağ kanattan ortası sonrası ön direkte topu önüne alan Douglas, yakın mesafeden topu kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.
56. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Aleksic'in kafa vuruşu sonrası top Tolgahan Acar'da kaldı.
75. dakikada Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde, caza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
78. dakikada Douglas'ın sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Bjarsmyr'in kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.
90. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle kurtardı.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ndinga, Emre Kılınç (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Özer Hurmacı (Dk. 70 Mert Hakan Yandaş), Fatih Aksoy (Dk. 84 Papp), Hakan Arslan, Diabate
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Seth, Murat Akça, Donald, Aleksic, Barış Alıcı (Dk. 46 Pereira), Ahmed Ildiz (Dk. 62 Kamara), Murat Yıldırım (Dk. 46 Guilherme), Eren Tozlu
Goller: Dk. 35 Fatih Aksoy, Dk. 45 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: Dk. 21 Eren Tozlu, Dk. 72 Murat Akça, Dk. 87 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Braz (Demir Grup Sivasspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.