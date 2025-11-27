Habertürk
        Denizbank 648 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

        DenizBank, sürdürülebilirlik temalı Kasım 2024 sendikasyon kredisinin ilk dilimini yüzde 176 taleple, 3 yıla kadar uzanan vadeyle yeniledi. 648 milyon dolar olarak gerçekleşen işleme 1 milyar doların üzerinde talep geldi

        27.11.2025 - 12:50
        DenizBank, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep geldiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 52 bankanın katılımı ile sağlanan finansman, bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile tam uyumlu şekilde, çevresel veya sosyal alanlarda pozitif etki oluşturacak projelere kaynak sağlamak; tarım, kadın girişimciler ve KOBİ'lerin büyüme ve gelişim imkanları için verilen desteği güçlü şekilde sürdürmek amacıyla kullanılacak. Bu işlem ile birlikte bankanın sendikasyon kredilerinin içinde uzun vadeli dilimlerin payı yüzde 63'e ulaştı.

        "TÜRKİYE'DE İKLİM DOSTU YATIRIMLARIN ÖLÇEĞİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

        DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Banka olarak, finansal kaynaklarımızı stratejik olarak çevresel ve toplumsal fayda oluşturacak alanlara yönlendirmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımla, son 3 yılda ekonomimize 3.7 milyar dolarlık taze kaynak sağladık; toptan fonlamamızın içinde sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin payı ise yüzde 55 oldu. Tarım, kadın girişimciler ve KOBİ'ler gibi bankamızın finansman sağlarken öncelik verdiği alanlara yönlendireceğimiz 648 milyon dolar tutarındaki son sendikasyon işlemimiz, 3 yıla uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana erişmesi için de örnek oluşturuyor. Sürdürülebilir Finans Çerçevemizde belirtilen çevresel ve sosyal kriterleri karşılayan kredilerin finansmanının yanı sıra, Türkiye'de iklim dostu yatırımların ölçeğini büyütmek için yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansal araçlar geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.

