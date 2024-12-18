Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.915,76 %-0,95
        DOLAR 35,0179 %0,10
        EURO 36,7239 %0,03
        GRAM ALTIN 2.969,93 %-0,13
        FAİZ 43,27 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 34,02 %-0,93
        BITCOIN 103.472,00 %-2,76
        GBP/TRY 44,4733 %0,00
        EUR/USD 1,0475 %-0,15
        BRENT 74,18 %1,27
        ÇEYREK ALTIN 4.855,84 %-0,13
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu - Teknoloji Haberleri

        Deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu

        Hepsiburada, Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hepsiburada, “İş Ortağım Buluşmaları” etkinliklerinden bir diğerini deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla bir araya gelmek üzere Gaziantep’te gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından, afetten etkilenen 11 ilde e-ticaret ile kalıcı refahı tesis etmek için iki yıl sürecek Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programını başlatan Hepsiburada, bu kez de Gaziantep’te çevre illerden gelen KOBİ, esnaf, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine işlerini e-ticarette büyütmelerini sağlayacak çözüm ve fırsatları tanıttı.

        Etkinlik sırasında ayrıca Hepsiburada ve Gaziantep Ticaret Odası arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gaziantep Ticaret Odası’nın UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile hayata geçirdiği “Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme” projesi kapsamında üretime başlayan kadınların ürünleri Hepsiburada ile e-ticarete kazandırılarak tüm Türkiye’ye ulaştırılacak. Hepsiburada Gaziantepli girişimci kadınları desteklemek için Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yüzde 50 komisyon indirimi, 500 adet ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi, 6 ay ücretsiz kargo, hediye HepsiAd reklam bakiyesi destekleri ve daha pek çok avantaj sunacak. 25’e yakın Gaziantepli girişimci kadın ve kadın kooperatifinin 150’ye yakın ürününe Hepsiburada’da açılan Gaga Store mağazasından ulaşılabilecek.

        KADIN TEKNOLOJİ GÜCÜ PROGRAMI

        GTO’nun ödüllü projesi Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı desteğiyle e-ticarete taşıdıklarına vurgu yaparak değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odası olarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak her projeyi destekliyoruz. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi" bizim için yalnızca bir proje değil; aynı zamanda bir umut ve değişim yolculuğudur. UNHCR iş birliğinde 2022 yılında başlattığımız bu proje ile 200’den fazla kadına kapasite geliştirme eğitimleri, girişimcilik ve iş geliştirme destekleri sağladık. 15 yeni ürün geliştirdik, 7 patent başvurusunda bulunduk ve depremden etkilenen kadın kooperatiflerine 1 milyon 100 bin TL değerinde destek sunduk. Bu projenin en gurur verici başarılarından biri ise Dünya Odalar Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Dünya Odalar Yarışması’nda, cinsiyet eşitliği kategorisinde dünya birincisi olmamızdır. Proje başarılarımızın en somut örneklerinden biri de GAGA Store’dur. Odamızın kurduğu Gaziantep Gastronomi Akademisi bünyesinde, kadınlarımızın ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturan bir mağaza açtık. Bugün ise projemizin bu başarı hikâyesine yeni bir boyut kazandırıyoruz. Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı desteğiyle GAGA Store’u e-ticarete taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise şunları söyledi: “Hepsiburada olarak, kargodan ödeme ve vadelendirme çözümlerine, reklam ve pazarlama desteğine uçtan uca sunduğumuz çözümlerle ticareti dijitaleştiriyoruz. Ekosistemimizi oluşturan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte, ekonomiye ve topluma katma değer sağlayan çözümler sunmaya odaklanıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi