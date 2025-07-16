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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan 12 müsabakayla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:06 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:07
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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan 12 karşılaşmayla başladı.

        Bugün yapılan maçların ardından Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), RFS (Letonya), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), Drita (Kosova), Hamrun Spartans (Malta), FCSB (Romanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Breidablik (İzlanda), Noah (Ermenistan) ve Zrinjski (Bosna Hersek) takımları adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.

        Devler Ligi'ndeki 1. eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 2 müsabaka ile sona erecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        FC Milsami Orhei (Moldova): 0 - Kuopio (Finlandiya): 0

        KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 2 - The New Saints FC (Galler): 1

        Malmö (İsveç): 3 - Iberia 1999 (Gürcistan): 1

        RFS (Letonya): 1 - Levadia (Estonya): 0

        Differdange 03 (Lüksemburg): 2 - Drita (Kosova): 3

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1 - Vikingur (Faroe Adaları): 0

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        Breidablik (İzlanda): 5 - KF Egnatia (Arnavutluk): 0

        Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2 - Virtus AC 1964 (San Marino): 1

        Kairat Almaty (Kazakistan): 2 - NK Olimpija (Slovenya): 0

        Buducnost (Karadağ): 2 - Noah (Ermenistan): 2

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