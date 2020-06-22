Diaby için sürpriz teklif

Sporting Lizbon, bu sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby için siyah beyazlı kulübe satın alma teklifi yaptı.

A Bola'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, kiralama sözleşmesinde yazan 5 milyon euro'yu talep etmediğini ve sadece 3 milyon euro istediklerini Beşiktaş cephesine iletti. Beşiktaş, henüz bu teklife bir cevap vermedi.

Sporting'in Beşiktaş dışında Malili oyuncunun menajerine de bonservis bedelinin 3 milyon euro olduğu haberini gönderdi ve oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi. Diaby, bu sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Beşiktaş'ta 30 maça çıktı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.