Diagne'den eleştirilere cevap!

Süper Lig'e verilen devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, henüz beklenen performansı ortaya koyamamasından ötürü eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara seslenen Senegalli yıldız, şu ifadeleri kullanırken yorum seçeneğini kapatması dikkat çekti: "En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah öncekinden güçlü bir şekilde döneceğim."