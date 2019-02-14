Atletico Madrid'i Barcelona ve Real Madrid'le yarışacak seviyelere çıkaran Diego Simeone, takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol ekibi, Simeone ile 2022'ye kadar yeni sözleşmenin imzalandığı duyurdu.

2011'de Atletico Madrid'in başına geçen Arjantinli teknik adam, sözleşmesinin bitiminde Başkent ekibinde 11. yılını tamamlayacak.

2013-14'te Atletico Madrid ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Diego Simeone, takımını 2014 ve 2016'da Şampiyonlar Ligi finaline taşımayı başardı. Simeone'li Atletico, 2012'de Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.