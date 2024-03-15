DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri, diş kanamasının orucu bozmadığını belirtiyor. Ancak, bu konu hakkında şöyle bir sınır çiziliyor;

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz.

Bu hüküm aynı zamanda "Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?" sorusunun da cevabıdır.