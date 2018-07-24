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Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evi inşa ettiler

24.07.2018 - 11:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

YouTube'da "Primitive Survival Tool" isimli kanalı olan genç adamlar, sadece doğadaki malzemelerle yer altı evi inşa ettiler Çamur ve taşları kullanarak hiçliğin ortasında ev yapan adamların videosu trend oldu

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    Primitive Survival Tool isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adamlar bu kez yer altı evi inşa etti.

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    Fenomen YouTuber'lar ev için hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu taş, dal, yaprak ve toprağı kullandı.

     

     

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    Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber'ların inşa ettiği yer altı evinin adım adım yapılışı ise şöyle...

     

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  • 73 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evi inşa ettiler
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