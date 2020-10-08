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Dünya genelinde risk iştahının düşmesiyle dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanıyor. Son 2 günde en hızlı yükselişi ise TL karşısında yaşadı.

Dün gece 7.89'u aşarak rekor kıran dolar/TL yeni güne de 7.88'in üzerinde başladı. Sabah saatlerinde Euro ise 9.28'in üzerinde.

Gece yaşanan yükselişte ABD'li senatörlerin Başkan Donald Trump'a Türkiye'ye S-400 aldığı için yaptırımda bulunma talebi iletmesi de etkili oldu.

Bunun yanında Koronavirüse dair gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor.