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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar kurunda son durum ne? İşte 14 Ağustos dolar ve euro kuru

TL gece atak yemedi, dolar kuru düşüşle başladı

Dolar kuru, dün BDDK'dan swap hamlesi ve Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlayarak aldığı önemlerin ardından gece sığ piyasalarda yediği ataklardan kurtularak sakin bir seyir izledi. Önlemler sonrası 7.25 TL'den inerek 6.80 - 6.90 bandına oturan dolar TL, 14 Ağustos sabahına da benzer seviyelerden başladıktan sonra 6.80 seviyesine indi. Euro ise 7.90 ile başladıktan sonra 7.75 TL'yi gördü. Yüksek volatilitenin durulması ardından piyasalarda ABD ile ilişkilerdeki normalleşme izleniyor ve dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sonrası açık olan diplomasi kanallarına önemine dikkat çekiliyor

14.08.2018 - 08:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar TL cephesindeki artış ABD-Türkiye gerginliğiyle hızlanmasının ardından Cuma günü 2001 krizinden bu yana dolar TL'nin en sert kaybını yaşamasınından sonra normalleşme sürecine girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aksiyon planı ve Merkez Bankası'nın likidite esnekliği sağlayan hamlesiyle 7.25'i test eden kur 6.4 TL seviyesine indi ve sonrasında 6.90 bandına oturdu. 

Alınan önlemler, BDDK'nın bankaların swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması Asya sığ piyasalarında açığa satılan ve sürekli atak yiyen TL, örtülü olarak yapılan gecelik faizdeki 1.5 puanlık artışla birlikte bu kez sakin bir gece geçirdi. İllikit piyasadaki yüksek dalgalanma

Sabah saat 08:00 itibarıyla dolar kuru 6.90, euro ise 7.88 TL'den el değiştiriyor. Dolar TL saat 9 öncesi erken piyasada 6.80'lere dek inerken, euro ise 7.75 TL'ye indi.

Öte yandan, bankacılık endeksi ise yüzde 12'nin üzerinde düşüşle hareket ediyor. 

Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacağını söylemişti.

Ardından BDDK'dan swap ve TCMB'den finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıklandı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25'e yönlendirdi.

Bankacılar TCMB'nin bugün politika faizinden fonlama yapılmamasının önemine dikkat çekerken, bugünkü fonlama kompozisyonunu TCMB'nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin ilk sinyali olarak görüyorlar.

Piyasaların gözü Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde. Uzmanlar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Rahip Brunson ve diğer konularda Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmesinin diplomatik kanalların açık olduğunu göstermesi açısından olumlu olabileceğine vurgu yapıyor

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Yorumlar 5
  • Misafir 7 dakika önce
    puahhha ha hoha hu hi ho
  • Misafir 13 dakika önce
    amerika bizi kıskaniyeeeeh
  • Misafir 15 dakika önce
    Doları birazdan düşürecekler siz hiç merak etmeyin
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