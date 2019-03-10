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Çok yağlı beslenmeye bağlı erkeklerde abdominal (karın çevresi) yağlanmanın fazla olması, peptid hormonun fazla salgılanmasına ve bu hormonun yüksekliği de testosteron, FSH ve LH gibi üreme hormonlarının belirgin oranda azalmasına neden olur. Bu durumun da kısırlığa yol açabildiği yapılan son araştırmalarda tespit edilmiştir.