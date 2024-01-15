Haberler Ekonomi Merak Edilenler Dul ve yetim aylığı (maaşı) zamlandı mı, ne kadar olacak? 2024 Dul ve yetim maaşları yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Yapılan zamlarda belirleyici olan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu sorgulanıyor. Dul ve yetim aylığı, bilindiği gibi vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda yüzde 50 oranında yatırılmaktadır. İşte 2024 dul ve yetim aylığı... Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 21:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:38 facebook

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Emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasıyla 2024 dul ve yetim aylığı araştırılıyor. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi farklı kalemlerdeki ödemeler zamların ardından yeniden belirlenecek. Peki, 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU? Yeni dul ve yetim aylığı henüz belli olmadı. Bilindiği gibi, dul ve yetim aylıkları emekli zammına göre değişiyor.