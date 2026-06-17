Dünya Kupası'nı kazanan takımları bekleyen lanet: Çoğu bir sonraki turnuvada gruptan çıkamadı

İTALYA, İSPANYA, ALMANYA DERKEN LİSTE UZADI

Fransa'nın kâbusu yalnız kalmadı. 2006'da kupayı kaldıran İtalya, 2010'da Grup F'de Slovakya'ya 3-2 yenilince dördüncü sıraya düştü. Paraguay ve Yeni Zelanda ile aynı gruptan çıkamamak, bir dünya şampiyonu için ağır bir tabloydu.

İspanya'nınki belki daha acıydı. 2008-2012 arasında üç büyük kupa toplayan takım, 2014'te ilk maçında Hollanda'ya 5-1 yenildi. Dört yıl önceki final rakibiydi Hollanda, bu kez rövanşı fena aldı. İspanya ikinci maçta Şili'ye de 2-0 kaybedince daha grup bitmeden çantasını topladı.

Almanya 2018'de tabloyu tamamladı. 2014'te Brezilya'da kupayı kaldıran takım, açılışta Meksika'ya 1-0, son maçta Güney Kore'ye 2-0 yenildi. Dünya şampiyonu Grup F'nin son sırasında kaldı, kimse bu çöküşü beklemiyordu. Aynı çukura dört favori arka arkaya düşmüştü.