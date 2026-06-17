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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nı kazanan takımları bekleyen lanet: Çoğu bir sonraki turnuvada gruptan çıkamadı

        Dünya Kupası'nı kazanan takımları bekleyen lanet: Çoğu bir sonraki turnuvada gruptan çıkamadı

        Dünya Kupası'nda 2002'den bu yana dört savunma şampiyonu grup aşamasında takılı kaldı. Fransa tek gol bile atamadı, İspanya 5-1'in gölgesinde kaldı. Arjantin sıradan kalabilecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası başladı, savunma şampiyonu Arjantin de ilk maçında sahaya çıktı. 16 Haziran'da Cezayir'i 3-0 yendiler, Messi üç golün altına imza attı. Tablo şimdilik parlak görünüyor. Ama her dört yılda bir aynı soru yeniden gündeme geliyor. Kupayı kaldıran takımın ise bir sonraki turnuvada başı neden hep belaya giriyor?

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        2002'DEN BERİ DÖRT ŞAMPİYON GRUP AŞAMASINI GEÇEMEDİ

        Rakam tek başına yeterince çarpıcı. Son beş Dünya Kupası'nın dördünde, bir önceki turnuvanın şampiyonu grup aşamasını geçemeden evine döndü. Fransa, İtalya, İspanya, Almanya. Dördü de favori olarak geldi, dördü de erken çıktı. Hangi sırayla başlarına ne geldiğine bakınca örüntü tesadüf olmaktan çıkıyor.

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        FRANSA GOL BİLE ATAMADAN GITTI

        En sert düşüş 2002'de yaşandı. Dört yıl önce kendi evinde kupayı kaldıran Fransa, Uzakdoğu'ya açık ara favori gitti. Sonu felaket oldu.

        Grup A'daki ilk maçta Senegal 1-0 kazandı, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri o akşam yaşandı. Zidane sakatlığı yüzünden ilk iki maçta yoktu. Fransa, Uruguay'la golsüz berabere kaldı, son maçta Danimarka'ya 2-0 yenildi. Üç maç, üç sonuç ve tek bir gol bile yok. Tarihin gol atamadan elenen ilk ve tek savunma şampiyonu olarak kayıtlara geçtiler. Henry, Trezeguet, Zidane kadrosu tribünlere bakarak gruptan veda etti.

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        İTALYA, İSPANYA, ALMANYA DERKEN LİSTE UZADI

        Fransa'nın kâbusu yalnız kalmadı. 2006'da kupayı kaldıran İtalya, 2010'da Grup F'de Slovakya'ya 3-2 yenilince dördüncü sıraya düştü. Paraguay ve Yeni Zelanda ile aynı gruptan çıkamamak, bir dünya şampiyonu için ağır bir tabloydu.

        İspanya'nınki belki daha acıydı. 2008-2012 arasında üç büyük kupa toplayan takım, 2014'te ilk maçında Hollanda'ya 5-1 yenildi. Dört yıl önceki final rakibiydi Hollanda, bu kez rövanşı fena aldı. İspanya ikinci maçta Şili'ye de 2-0 kaybedince daha grup bitmeden çantasını topladı.

        Almanya 2018'de tabloyu tamamladı. 2014'te Brezilya'da kupayı kaldıran takım, açılışta Meksika'ya 1-0, son maçta Güney Kore'ye 2-0 yenildi. Dünya şampiyonu Grup F'nin son sırasında kaldı, kimse bu çöküşü beklemiyordu. Aynı çukura dört favori arka arkaya düşmüştü.

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        İKİ İSTİSNA VAR, BİR DE ARJANTİN SORUSU

        Lanet her seferinde tam tutmadı. Brezilya 2006'da grubunu üç galibiyetle rahat geçti, çeyrek finale kadar geldi. Kupayı koruyamadı ama gruptan çıkamayanlar kervanına da katılmadı, yarım bir istisna sayılır.

        Daha taze örnek Fransa'nın kendisi. 2022 şampiyonu Fransa, 2018'in aksine sonuna kadar gitti, finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Yani lanet belki tamamen ortadan kalkmadı ama şekil değiştirdi: artık gruptan değil, finalden dönüyorlar.

        Sıra Arjantin'de. 2026'nın savunma şampiyonu Cezayir karşısında güçlü bir başlangıç yaptı, önünde 22 Haziran'da Avusturya, 27 Haziran'da Ürdün maçı duruyor. Grup henüz tamamlanmış değil. Laneti kıracaklar mı, yoksa listeye beşinci isim olarak mı eklenecekler, cevabı önümüzdeki haftalarda sahada belli olacak.

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