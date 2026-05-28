        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen takımı İsviçre!

        Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen takımı İsviçre!

        Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yemeyen ekip İsviçre oldu. İspanya'ya 3-0 kaybedilen 1994 Dünya Kupası son 16 turu maçının 86. dakikasından itibaren başlayan İsviçre'nin en uzun süre gol yememe serisi, 2006 Dünya Kupası'ndaki 4 maçla devam etti.

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:12
        Dünya Kupası'nın gol yememe rekortmeni: İsviçre!

        Futbolda Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yemeyen ekip İsviçre oldu.

        Kupaya 12 kez katılan İsviçre, 1994, 2006 ve 2010'daki turnuvalarda 559 dakika kalesini gole kapattı.

        İspanya'ya 3-0 kaybedilen 1994 Dünya Kupası son 16 turu maçının 86. dakikasından itibaren başlayan İsviçre'nin en uzun süre gol yememe serisi, 2006 Dünya Kupası'ndaki 4 maçla devam etti. Grupta Fransa ile 0-0 berabere kalıp Togo ve Güney Kore'yi 2-0 yenerek kalesini gole kapatan İsviçre, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten son 16 turu maçında Ukrayna'ya penaltılarla elendi. 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'yı 1-0 yendikleri ilk grup maçında devam eden seri, Şili'ye 1-0 kaybedilen ikinci karşılaşmanın 75. dakikasında yedikleri golle sona erdi.

        İTALYA, 5 MAÇINI GOL YEMEDEN KAZANDI

        İtalya, bir kupada üst üste 5 maçını gol yemeden kazanan tek takım olarak dikkati çekti.

        İtalyanlar, 1990'da ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk turdan çeyrek finale kadar yaptıkları 5 maçta gol yemeden galibiyete ulaştı. Grupta Avusturya ve ABD'yi 1-0, Çekoslovakya'yı 2-0, 2. turda Uruguay'ı 2-0 ve son olarak da çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen "Gök Mavililer", yarı finalde normal süresi 1-1 biten maçta Arjantin'e penaltılarla 4-3 elendi.

        BREZİLYA 13 MAÇ KAYBETMEDİ, 11 MAÇ KAZANDI

        Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya, turnuvada üst üste maç kaybetmeme rekorunu elinde bulunduruyor.

        Kupada üst üste 13 maç kaybetmeyen "Sambacılar", ayrıca art arda 11 karşılaşma kazanarak bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı.

        Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'te 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.

        FONTAINE, JAIRZINHO, GHIGGIA

        Fransız Just Fontaine, Brezilyalı Jairzinho ve Uruguaylı Alcides Ghiggia, bir Dünya Kupası'nda oynadıkları tüm maçlarda gol atmayı başaran futbolcular olarak tarihe geçti.

        Fontaine, 1958'de çıktığı 6 maçta 13, Jairzinho, 1970'te forma giydiği 6 maçta 7 gol, Ghiggia ise 1950'de oynadığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

        Bu arada Fontaine ve Jairzinho, arka arkaya en fazla maçta (6) gol atma rekorunu da paylaştı.

        FRANSA, İTALYA VE BELÇİKA'DAN 10'A FUTBOLCU GOL ATTI

        Bir turnuvada en fazla sayıda futbolcusunun skora katkı yaptığı ülkeler Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

        İspanya'da 1982'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa'nın 10 futbolcusu (Bossis, Couriol, Genghini, Girard, Giresse, Platini, Rocheteau, Six, Soler, Tresor), 2006 Almanya'da İtalya'nın yine 10 futbolcusu (Del Piero, Gilardino, Grosso, Iaquinta, Inzaghi, Materazzi, Pirlo, Toni, Totti, Zambrotta) ve 2018 Rusya'da Belçika'dan aynı sayıda futbolcu (Batshuayi, Chadli, De Bruyne, Eden Hazard, Januzaj, Fellaini, Lukaku, Mertens, Meunier, Vertonghen) skor üretmeyi başardı.

        YUGUSLAVYA'DAN BİR MAÇTA 7 SKORER

        Bir maçta en fazla futbolcusu gol atan takım, Yugoslavya oldu.

        Yugoslavya'nın 1974 Dünya Kupası'nda Zaire'yi 9-0 mağlup ettiği karşılaşmada 7 Yugoslav futbolcu, golle buluştu. Bajevic, Dzajic, Surjak, Katalinski, Bogicevic, Oblak ve Petkovic, gol atan isimler olarak kayıtlara geçti.

