Ne Ronaldo ne Messi... İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
09.08.2018 - 12:08 | Güncelleme:
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ya da Real Madrid'in Portekizlisi Cristiano Ronaldo sosyal medya paylaşımlarından bile binlerce Euro kazanıyor olabilir. Dünya tarihinin en pahalı futbolcusu olan Neymar'ın bile serveti onunkiyle aşık atamıyor! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
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Dünyanın en zengin futbolcusunun Barcelonalı Lionel Messi ya da Real Madridli Cristiano Ronaldo olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
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Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!
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Hayır dünyanın en zengin futbolcusu 30'lu yaşlarında da değil. Hatta A Takımda bile oynamıyor! Bugüne kadar çıktığı profesyonel maç sayısı ise sadece 5!
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Leicester City'nin reserve kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu durumunda!
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Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızların kazandığı yüklü meblağlara rağmen hala dünyanın en zengin futbolcusu!
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Faiq Bolkiah'ın servetinin 14 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.
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ABD'nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen futbolcu, şu anda İngiltere'de forma giyiyor.
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Futbola AFC Newbury'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 2009 yılında altyapısından yetiştirdiği oyuncularla meşhur olan İngiltere ekibi Southampton'ın yolunu tuttu.
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2013 yılında Arsenal tarafından denendi. Topçular ile 2013 yılında Lion City Cup adlı organizasyonda forma giydi.
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Bu turnuva sonrasında Chelsea'den iki yıllık teklif alan Faiq, Londra ekibini reddederek 3 yıllık sözleşme sunan Leicester City'e transfer oldu.
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Faiq henüz 7 yaşındayken babası Jefri, 50. yaş gününü kutluyordu. Jefri Bolkiah, doğum günü kutlamasına Michael Jackson'ı getirerek konser verdirtti.
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Jefri Bolkiah'ın bu performans için Michael Jackson'a 17 milyon Euro ödediği kaydediliyor.
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Jefri, Brunei Yatırım Ajanası'nın başındayken 15 yılda 13 milyar Euro harcadı!
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Lüks araçlara ayda 47 milyon Euro harcama yapan Jefri'nin diğer tutkuları ise saatler ve altın kalemler.
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Kendi açıklamasına göre Jefri'nin 2,300'den fazla aracı bulunuyor.
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FourFourTwo'ya röportaj veren genç futbolcu, "Kendimi bildiğimden bu yana futbol oynuyorum. Sahada olmak ve topu ayaklarımda hissetmek benim için her zaman keyif oldu" diyor.
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Hayatının sonuna kadar çalışmasa bile lüks bir hayat sürebilecek kadar servete sahip olan Faiq, "Ailem sürekli olarak yanımda oldu ve hayallerimin peşinden koşmamı destekledi."
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"Onlar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan beni eğitti. Rol modelimin onlar olduğunu söylemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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İşte dünyanın en zengin futbolcusunun lüks yaşamından kareler...
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