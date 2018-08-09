Ne Ronaldo ne Messi... İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ya da Real Madrid'in Portekizlisi Cristiano Ronaldo sosyal medya paylaşımlarından bile binlerce Euro kazanıyor olabilir. Dünya tarihinin en pahalı futbolcusu olan Neymar'ın bile serveti onunkiyle aşık atamıyor! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!