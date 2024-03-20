Dusan Tadic'ten etkili performans
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe'de istatistiklere damgasını vurdu. Resmi maçlarda 13 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 13 kez de arkadaşlarına gol pası verdi
Dusan Tadic, kariyerinin en etkili sezonlarından birini geçiriyor. Sırp futbolcu, bireysel oyununu üst seviyede tutması kadar takımın temposunu da artıran isimlerin başında geliyor.
Bu sezon sakatlık yaşamayan Tadic, Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 41'ine 11'de başlayan deneyimli futbolcu; takımına 13 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.
Tadic, son olarak Trabzon deplasmanında 2 gol pası vererek galibiyette önemli pay sahibi oldu. Dusan Tadic, ligde maç başına ortalama 52, 9 kez topla buluştu. 35 yaşındaki futbolcu, 2,2 defa da kilit pas verdi.
Sol kanattaki etkili performansıyla İsmail Kartal’ın değişilmezi olan Tadic, kariyer sezonunu ise 2018-2019'da Ajax'ta yaşadı.
Hollanda Ligi’nde ipi göğüsleyen Ajax, Hollanda Kupası'nı da müzesine götürdü. Avrupa’da da başarılı bir sezon geçiren Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaline kadar yükseldi.