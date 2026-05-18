        Haberler Ekonomi Teknoloji E-ticaret hacmi 4 yılda 12'ye katlandı

        Türkiye'de internet alışverişlerine ilgi her geçen yıl artarken 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı ve toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 13:10 Güncelleme:
        E-ticaret hacmi 4 yılda 12'ye katlandı

        Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerine göre Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması, artan e-ticaret platform sayısı ve sipariş edilen ürün çeşitliliğinin gelişmesi daha geniş kitleleri telefon ve bilgisayarlar üzerinden alışveriş yapmaya yönlendirdi.

        Bu kapsamda, 2021'de Türkiye genelinde 381 milyar liralık e-ticaret hacmi oluşurken bu tutar 2022'de 800 milyar liraya, 2023'te 1 trilyon 855 milyar liraya yükseldi.

        e-Ticaret hacmi 2024'te 3 trilyon lira seviyesine kadar çıkarken geçen yıl 4 trilyon 567 milyar lira ile rekorunu geliştirdi.

        Bu 5 yıllık süreçte e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına yükselerek 10 trilyon 603 milyar lira oldu.

        Söz konusu hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret alanında oluştu.

        e-Ticaret işlem sayısı da 5 yıllık dönemde düzenli artış gösterdi. 2021'de 3,34 milyar adet olan işlem sayısı, bir sonraki yıl 4,79 milyara, 2023'te 5,87 milyara çıktı.

        İşlem sayısındaki artış oranı son 2 yılda yavaşlarken 2024'te 5,91 milyar adet ve 2025'te 5,94 milyar adet e-ticaret işlemi kayıtlara geçti.

        Bu 5 yıllık süreçte toplam e-ticaret işlem sayısı ise 25,85 milyar oldu.

        Dolar bazında incelendiğinde ise 2021'de e-ticaret işlem hacmi 43,07 milyar dolar iken geçen yıl 115,43 milyar dolara ulaştı. Dolar bazında 5 yıllık işlem hacmi ise 373,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'nin lira ve dolar bazında 5 yıllık e-ticaret işlem hacmi ile işlem sayısına dair veriler şöyle:

        İşlem Sayısı İşlem Hacmi (Milyar Lira) İşlem Hacmi (Milyar Dolar)
        2021 3,34 381 43,07
        2022 4,79 800 47,63
        2023 5,87 1855 77,89
        2024 5,91 3.000 89,58
        2025 5,94 4.567 115,43
        TOPLAM 25,85 10.603 373,6
