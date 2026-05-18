E-ticaret hacmi 4 yılda 12'ye katlandı

Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerine göre Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması, artan e-ticaret platform sayısı ve sipariş edilen ürün çeşitliliğinin gelişmesi daha geniş kitleleri telefon ve bilgisayarlar üzerinden alışveriş yapmaya yönlendirdi.

Bu kapsamda, 2021'de Türkiye genelinde 381 milyar liralık e-ticaret hacmi oluşurken bu tutar 2022'de 800 milyar liraya, 2023'te 1 trilyon 855 milyar liraya yükseldi.

e-Ticaret hacmi 2024'te 3 trilyon lira seviyesine kadar çıkarken geçen yıl 4 trilyon 567 milyar lira ile rekorunu geliştirdi.

Bu 5 yıllık süreçte e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına yükselerek 10 trilyon 603 milyar lira oldu.

REKLAM

Söz konusu hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret alanında oluştu.

e-Ticaret işlem sayısı da 5 yıllık dönemde düzenli artış gösterdi. 2021'de 3,34 milyar adet olan işlem sayısı, bir sonraki yıl 4,79 milyara, 2023'te 5,87 milyara çıktı.

İşlem sayısındaki artış oranı son 2 yılda yavaşlarken 2024'te 5,91 milyar adet ve 2025'te 5,94 milyar adet e-ticaret işlemi kayıtlara geçti.

Bu 5 yıllık süreçte toplam e-ticaret işlem sayısı ise 25,85 milyar oldu.

Dolar bazında incelendiğinde ise 2021'de e-ticaret işlem hacmi 43,07 milyar dolar iken geçen yıl 115,43 milyar dolara ulaştı. Dolar bazında 5 yıllık işlem hacmi ise 373,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lira ve dolar bazında 5 yıllık e-ticaret işlem hacmi ile işlem sayısına dair veriler şöyle: