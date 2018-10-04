Dünya e-ticaret pazarının ABD merkezli iki önemli oyuncusu olan eBay ile Amazon, davalık olabilir. Mahkeme sürecine taşınması beklenen sorun, eBay’in Amazon’a yönelik bir iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. eBay, yaptığı açıklamayla Amazon’u, eBay’in satıcılarını çalmaya çalışmakla suçladı.

İddiaya göre Amazon çalışanları, eBay'de online pazar yeri olan satıcıları Amazon’un kendi platformlarına çekmek için eBay'ın iç mesaj sistemini kullandı. eBay’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Amazon’un, eBay satıcılarını kendi platformuna çekmek yasadışı ve rahatsız edici bir plan ortaya çıkardık” denildi.

'TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ'

Konuyla ilgili olarak Amazon ile de irtibata geçtiklerini duyuran eBay, "Amazon'un yasadışı faaliyetine son vermesini talep ettik ve eBay'i korumak için gerekli tüm adımları atacağız" denildi.

110 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos'un kurup yönettiği Amazon’un yaklaşık 50 çalışanının, eBay’in dahili mesajlaşma sistemi üzerinden 1000’den fazla satıcıya mesaj gönderdiği ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak Amazon’un ise kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü belirtildi.

'AMAZON'DAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUM'

Önceki gün katıldığı bir konferansta Amazon ile yaşadıları rekabete değinen eBay'in CEO'su Devin Wenig, “Amazon'dan olabildiğince uzaklaşmak istiyorum... Temelde farklı bir şey için durmamızı istiyorum. eBay'in keşif tabanlı alışverişlerde bir kazanan olmasını istiyorum" demişti.

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HİSSELERİ DE ETKİLENDİ

E-ticaret pazarında tüm dikkatleri üzerine çeken bu gelişmenin ardından eBay’in ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 0.6 yükseldi. Yaşanan bu durumun adli olarak da yeni bir soruşturma sürecinin başlatılması ihtimalinin artmasıyla Amazon hisseleri ise yüzde 1 değer kaybetti.

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