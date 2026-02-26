ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede uygulanan para politikasının etkili sonuçlar verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

"Euro Bölgesi, son yıllarda hem hane halklarını hem de firmaları etkileyen yüksek enflasyonla son derece zorlu bir ortamla karşı karşıya kaldı. Enflasyonu düşürme çabalarımızın etkili olduğunu artık görebiliyoruz" ifadelerini kullanan Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirve yaptığını ancak ocak ayında yüzde 1,7'ye kadar düştüğünü, bu düşüşte kararlı para politikasının önemli rol oynadığını anlattı.

ZORLU TİCARET ORTAMI

Savunma, altyapı ve dijital teknolojilere yapılan yatırımların büyümeyi desteklemesini beklediğine işaret eden Lagarde, "Aynı zamanda yüksek gümrük vergileri, daha güçlü bir avro ve sürekli istikrarsız küresel politika ortamı nedeniyle ticaret ortamı zorlu olmaya devam ediyor" dedi.

REKLAM

Lagarde, "Orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefimizde istikrar kazanmasını bekliyoruz. Bu nedenle, bu ayın başlarındaki para politikası toplantımızda 3 temel ECB faiz oranını değiştirmemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantıdan toplantıya değişen yaklaşım izlemeye devam edeceklerini anlatan Lagarde, faiz oranı kararlarını alırken gelen ekonomik ve finansal verileri, enflasyon görünümünü ve riskleri göz önüne alacaklarını söyledi. ALGILANAN ENFLASYON YÜKSEK Lagarde, vatandaşların gerçek ile algılanan enflasyon arasındaki farkı hissettiğini dile getirerek, "Enflasyon algıları, insanların son fiyat değişiklikleri hakkındaki inançlarını tanımlar. Bu algılar, ölçülen enflasyonla birlikte hareket etme eğiliminde olsa da genellikle daha yüksektir. Bu, Euro Bölgesi'ne özgü değil küresel bir olgudur" değerlendirmesinde bulundu. Tüketici anketlerinde Euro Bölgesi'nde algılanan enflasyonun, ortalama ölçülen enflasyonun 1,2 puan üzerinde olduğunu anlatan Lagarde, "Algılar, doğrudan ekonomik davranışı etkiler. İnsanlar, fiyatların daha hızlı yükseldiğine inandıklarında buna karşılık tüketim ve tasarruf kararlarını ve ücret taleplerini ayarlayabilirler. Bu da toplam ekonomik aktiviteyi ve enflasyon dinamiklerini etkileyebilir.” diye konuştu. Lagarde, enflasyon algılarının, gelecekteki enflasyon hakkındaki beklentileri şekillendirdiğini, enflasyon algısının kurumlara olan kamu güvenini etkileyebileceğini belirterek, "ECB, hane halklarının enflasyon algılarına büyük önem vermektedir. Bunun nedeni sadece bu algıların ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerinde etkili olması değil aynı zamanda hizmet verdiğimiz insanların güvenini kazanmaya devam etmemizi sağlamaktır" ifadelerini kullandı.