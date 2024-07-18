Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan Büyükekşi'ye "Kaçma başkan"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde Mehmet Büyükekşi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu kürsüye geldiği sırada Mehmet Büyükekşi salondan çıkmak için yerinden kalktı. Bunun üzerine Ecmel Faik Sarıalioğlu "Kaçma başkanım, gel buraya!" dedi. Mehmet Büyükekşi'nin kendisine "Lavaboya gidiyorum." cevabının ardından Sarıalioğlu "Şimdi mi aklına geldi?" sözlerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ecmel Faik Sarıalioğlu "2023/24 sezonu Türkiye'nin en kötü sezonudur. Bunu bütün kamuoyu takdir etmiştir. Herkesin malumudur. Tüm kulüplerimizin başarısız bir TFF başkanının, başarısız yöneticilerinin, adaletsiz yöneticilerinin olduğunu beyan etmiştir. 120'nin üstünde başkanla imza sürecinde teke tek ben konuştum. 147 imza topladık. Bir tane kulüp başkanımız, Mardin olabilir, karşı tarafta Ali Düşmez var dedi, playoff oynamadan 3. Lig'e çıktık dedi, bu tarafa imza veremem dedi. Saygı duyduk. Yaklaşık 100 tane delegemizle biz asla TFF başkanını istemiyoruz, kesinlikle gitmesini istiyoruz dediler. Bu imzayla gitmesin, seçim olacak aday olmayacak, aday olursa da oy vermeyeceğiz diyerek her türlü yemini ettiler. Nasıl yemin ettiklerini söylememe gerek yok. Adam olana o yeminler yeterli." açıklamasını yaptı.

Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren Ecmel Faik Sarıalioğlu "İnsan olan için o sözler yeterlidir. Diğer 147 imza veren delegemize, ayrıca konuştuğumuz, gönlümüz sizle beraber olan ama imza veremeyiz diyen delegelere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu seçim 2 kişilikse inanın ki bu delegelere bağlıdır. Bugünkü siyasi ortamda maalesef, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı var, Sayın Cumhurbaşkanım haber yolladı, bunu yaptı... Ben asla inanmıyorum. Etrafındaki insanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyorlar. Etrafında bir sürü onun yanından bile geçemeyecek, adını kullanan çok insan var. Sebebini anlayamıyoruz. Herkes bu işe adaletle yaklaşsa, kim kazanırsa kazansın saygı duysa daha iyi değil mi! Olmaz mı? Ne var ki kimse buradan kalkamıyor. 2 senede ne oldu da gitmek istemiyor? Adamın kendi 'Aday olmayacağım' demedi mi, duymadınız mı! Bu 200 imza bu adama nasıl veriliyor, anlamıyorum ya! Tüyü bitmemiş yetim hakkı var bu işte. Bizim çoluğumuz çocuğumuz bu adamın suratını görmek mecburiyetin değil." ifadelerini kullandı.

"BUNU GÖRMÜYOR MUYUZ?!"

Ecmel Faik Sarıalioğlu ayrıca "Kimse görmeyecek kardeşim. Çoluk çocuğuna sorun, memnunlar mı! Aklı başında insanlarız. Bunu hepimiz görmüyor muyuz! 2 saatte sonra sandıklar kurulacak. Kötü ve beceriksiz bir federasyon var. Tüm kulüpler bunu biliyor. Neden sebep böyle bir şey var bilmiyoruz. Bunun bir an önce gitmesi lazım. Bu 2026 Dünya Kupası'nı bekler şimdi bu. Geçsin giderim der. Milli Takım, bu olmasa Avrupa şampiyonu olurdu, ne biliyorsunuz olmayacaktı, belki olacaktı." dedi.

"HACIOSMANOĞLU DAHA İYİ YAPAR!"

Ecmel Faik Sarıalioğlu konuşması sırasında "Hasan Ağabey, senin bana ne dediğini ben çok iyi biliyorum. Herkes sözünün arkasında dursun. Bu adamı bir daha seçmeyelim. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu işi yapar yapamaz ama en azından istenmediği yerde durmaz. Becerirse becerir, beceremezse gider. Biz böyle beceriksiz insan istemiyoruz. Gelecek insan becerir mi beceriksiz mi bilmiyoruz. Yapamazsa gider. Yönetiminde çok saygın, futbolun içinden gelecek insanlar var. Bundan kötü olmayacağına yemin de ederim, taahhüt de ederim. Sandığa girin, Hacıosmanoğlu'na rey verin arkadaşlar, hiç kimse görmez görülmez. Herkes versin. Sen alkışla Hasan Ağabey, sen sözünü tut." diyerek kürsüden ayrıldı.