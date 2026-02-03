Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da kazanmak istiyor

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da kazanmak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e konuk olacak.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Gruplarında iki takımın da 11'er galibiyeti ve 5'er mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta yer alıyor.

        Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 87-74 kaybetti. Türk Telekom ise sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 85-75 yenmeyi başardı.

        İki Türk ekibi de son maçlar öncesinde play-off'lara kalmayı garantilemişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar