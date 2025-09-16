Habertürk
        Ederson: En sevdiğim Türkçe kelime 'Abi' demek - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson: En sevdiğim Türkçe kelime 'Abi' demek

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, kulübün resmi sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 16:01
        "En sevdiğim Türkçe kelime 'Abi' demek"
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, kulübün resmi sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda samimi açıklamalarda bulundu.

        "EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME 'ABİ'"

        Ederson'a en sevdiği Türkçe kelime sorulduğunda verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Deneyimli file bekçisi, "Şoföre abi diyorum, günaydın abi demeyi seviyorum, iyi geceler abi demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum" ifadelerini kullandı.

        "EDDIE" LAKABI VE FAVORİLERİ

        Brezilyalı kaleci, kendisine "Bir lakabın var mı?" sorusuna "Eddie" yanıtını verdi. En sevdiği yemek olarak ise "pirinç pilavı ve picanha" cevabını paylaştı. Futbol dışında takip ettiği spor dalı sorulduğunda ise boks izlemeyi çok sevdiğini dile getirdi. Ederson ayrıca en sevdiği yapımın "Tropa de Elite" isimli Brezilya filmi olduğunu açıkladı.

