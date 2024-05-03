Efsane golcü Mario Jardel'den Icardi itirafı!
Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
2000-2001 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Avrup Süper Kupa zaferi yaşayan efsane golcü Mario Jardel, Türkiye günleri ve o dönem elde ettikleri başarılarla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"ALTIN GOL, BENİM İÇİN ÖZEL BİR HATIRA OLDU"
Real Madrid'e karşı oynadıkları Süper Kupa maçına değinen Jardel "Bizim için çok özel bir geceydi. Galatasaray'ın kazanacağı düşünülmüyordu Real Madrid favoriydi. Porto'da oynarken de Real Madrid'e gol atmıştım. Bu maç da çok farklı olmadı. İlk penaltı ve sonrasında altın gol oldu. Altın gol o maçtan sonra bir daha kullanılmadı. Bu da yine çok özel bir hatıra oldu benim için." dedi.
"CASILLAS BANA 'HAYATIMI MAHVETTİN' DEDİ"
Eski Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'in efsane kalecisi Casillas ile aralarında geçen bir konuşmayı şu sözlerle aktardı:
"Yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid'e karşı 4 maçta 6 gol attım. Geçenlerde Porto'da Casillas'la karşılaştığımızda 'beni hatırlıyor musun?' diye sormuştum o da 'evet, hayatımı mahvettin' demişti."
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"
Galatasaray'da geçen günleriyle ilgili de konuşan Jardel "Süper Mario Jardel tezahüratını unutamıyorum. Benim için en büyük pişmanlıklardan birisi bu. Kariyerimi burada bitirebilirdim. Erken bir karar alıp farklı bir yola girdim. Türkiye'ye her geldiğimde kendimi ikinci evimde gibi hissediyorum. Hatta belki şartlar oluşursa birinci evim bile olabilir." ifadelerini kullandı.
"ICARDI İLE BERABER OYNASAK DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK"
Son olarak Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında konuşan Jardel, Arjantinli futbolcuya övgüler yağdırıp, "Çok önemli bir golcü. Ben burada daha az kaldım. Belki Porto dönemimle kıyaslanabilir. Futbolda artık daha az gol atılıyor. Icardi ile beraber oynasak belki daha çok gol atabilirdik. Paris'te çok fırsat bulamadı. Buraya geldiğindeyse özgüveni yerine geldi. Başarısında Okan hocanın katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.