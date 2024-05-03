Efsane golcü Mario Jardel'den Icardi itirafı!

"ALTIN GOL, BENİM İÇİN ÖZEL BİR HATIRA OLDU"

Real Madrid'e karşı oynadıkları Süper Kupa maçına değinen Jardel "Bizim için çok özel bir geceydi. Galatasaray'ın kazanacağı düşünülmüyordu Real Madrid favoriydi. Porto'da oynarken de Real Madrid'e gol atmıştım. Bu maç da çok farklı olmadı. İlk penaltı ve sonrasında altın gol oldu. Altın gol o maçtan sonra bir daha kullanılmadı. Bu da yine çok özel bir hatıra oldu benim için." dedi.