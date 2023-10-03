Ekim ayı dükkan kira artış oranı belli oldu! 2023 Ekim ayında iş yerlerinde kira artış oranı kaç olacak?
Dükkanlarda Ekim ayı kira artış oranı bugün Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Bilindiği üzere konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı sürüyor. Ancak iş yerleri için böyle bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle esnaf ve iş yeri malikleri Ekim ayı enflasyon artış oranını merak ediyor. İşte Ekim ayı kira artış oranı...
Ekim ayı kira arış oranı yüzde kaç olacak? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla Ekim ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak. Buna göre kira kontratını Ekim ayında yenileyecek olan iş yeri malikler ve kiracılarEylül ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını günlcelleyecek. Peki, kira artış oranı yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Ekim Salı yani bugün açıklanmasının ardından netleşecek.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI
Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.