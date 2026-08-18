Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.065,49 %-0,47
        DOLAR 47,9201 %0,02
        EURO 55,5495 %0,08
        GRAM ALTIN 6.761,97 %-0,63
        FAİZ 40,96 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 99,97 %-1,41
        BITCOIN 64.147,00 %-0,32
        GBP/TRY 64,9418 %0,04
        EUR/USD 1,1583 %0,03
        BRENT 91,51 %0,70
        ÇEYREK ALTIN 11.055,72 %-0,63
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Ankara'nın e-ihracat rotası: Doğu Avrupa ve Körfez

        Ankara'nın e-ihracat rotası: Doğu Avrupa ve Körfez

        Ankara'dan gerçekleşen e-ihracatta Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan ilk üç sırada yer alırken, yurt dışına en çok tekstil ürünleri ve ayakkabı gönderildiği belirtildi. Son bir yılda yurt dışından gelen 1,3 milyonu aşkın siparişi karşılayan Ankara'nın e-ihracat haritasında Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri dikkat çekiyor. Ankaralı üreticiler, e-ihracattaki güçlü performanslarını Türkiye içinde de sürdürerek sekiz ayrı kategoriye liderlik ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 15:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'nın e-ihracat rotası: Doğu Avrupa ve Körfez

        Trendyol’un açıkladığı verilere göre, Ankaralı üretici ve satıcıların yurt içinin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir müşteri kitlesine ulaştığı vurgulandı. Trendyol üzerinden en fazla e-ihracat gerçekleştiren şehirlerden biri olan Ankara'da, platformdaki satıcıların yüzde 67’si aktif olarak yurt dışına ürün gönderdiği açıklandı.

        Ankara son bir yılda yurt dışından gelen 1,3 milyonu aşkın siparişi karşılarken, satışların Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine yoğunlaştığı görüldü. Ankaralı üreticiler, Trendyol üzerinden en çok e-ihracatı Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, Kuveyt, Katar ve Macaristan’a yaptı.

        Başkentli satıcıların e-ihracatta en çok tekstil, hazır giyim ve ayakkabı siparişleri aldığı dikkat çekti. E-ihracatta en çok talep gören kategoriler spor çorap, pantolon, alt-üst takım, omuz çantası, çorap, termal giyim ve içlik, pijama takımı, sneaker ayakkabı, kazak ve t-shirt oldu.

        ANKARA’NIN TİCARET VE ÜRETİM GÜCÜ DİJİTALDE SINIRLARI AŞIYOR

        Trendyol verilerini değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin üretim gücüyle artık dünyaya satış yapan bir merkez haline geldiğini vurguladı:

        "Ankara’nın üretim gücü sadece organize sanayi bölgelerinde ya da fabrikalarda değil, dijital pazarlarda da karşılığını buluyor. E-ihracat sayesinde Ankaralı firmalarımız dünyanın dört bir yanındaki müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. E-ihracat çok daha düşük maliyetlerle yerli üreticilerimiz ve KOBİ'lerimizin küresel pazarlara açılmalarını mümkün hale getirdi. Doğru ürün, güçlü marka ve dijital altyapıyla dünyanın her ülkesine satış yapmak mümkün. E-ticaret ve e-ihracat, sadece satış kanalı değil, aynı zamanda markalaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı. E-ihracat, özellikle KOBİ'lerimizin küresel rekabete katılmasını kolaylaştırıyor. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiğini görüyoruz, firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması tercihten öteye geçerek zorunluluğa dönüştü. Eskiden rekabet daha çok üretim kapasitesiyle ölçülüyordu. Bugün ise üretimin yanında dijital görünürlük, marka değeri, hızlı teslimat ve müşteri deneyimi de rekabetin belirleyici unsurları haline geldi. İşletmelerimizi dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturduğumuz ölçüde ihracatımız ve katma değerimiz artacaktır. Ankara'nın üretim potansiyelinin dijital ticaretle daha da büyütmek istiyoruz ve üyelerimize verdiğimiz eğitimleri artırarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, daha fazla işletmemizin küresel pazarlarda kendi markasıyla yer alması, daha fazla katma değer üretmesi ve ülkemizin ihracatına daha güçlü katkı sunmasıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #e-ticaret pazarı
        #e-ihracat
        #e-ticaret
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru