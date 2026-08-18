Ankara'nın e-ihracat rotası: Doğu Avrupa ve Körfez

Trendyol’un açıkladığı verilere göre, Ankaralı üretici ve satıcıların yurt içinin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir müşteri kitlesine ulaştığı vurgulandı. Trendyol üzerinden en fazla e-ihracat gerçekleştiren şehirlerden biri olan Ankara'da, platformdaki satıcıların yüzde 67’si aktif olarak yurt dışına ürün gönderdiği açıklandı.

Ankara son bir yılda yurt dışından gelen 1,3 milyonu aşkın siparişi karşılarken, satışların Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine yoğunlaştığı görüldü. Ankaralı üreticiler, Trendyol üzerinden en çok e-ihracatı Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, Kuveyt, Katar ve Macaristan’a yaptı.

Başkentli satıcıların e-ihracatta en çok tekstil, hazır giyim ve ayakkabı siparişleri aldığı dikkat çekti. E-ihracatta en çok talep gören kategoriler spor çorap, pantolon, alt-üst takım, omuz çantası, çorap, termal giyim ve içlik, pijama takımı, sneaker ayakkabı, kazak ve t-shirt oldu.

ANKARA’NIN TİCARET VE ÜRETİM GÜCÜ DİJİTALDE SINIRLARI AŞIYOR

Trendyol verilerini değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin üretim gücüyle artık dünyaya satış yapan bir merkez haline geldiğini vurguladı:

"Ankara’nın üretim gücü sadece organize sanayi bölgelerinde ya da fabrikalarda değil, dijital pazarlarda da karşılığını buluyor. E-ihracat sayesinde Ankaralı firmalarımız dünyanın dört bir yanındaki müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. E-ihracat çok daha düşük maliyetlerle yerli üreticilerimiz ve KOBİ'lerimizin küresel pazarlara açılmalarını mümkün hale getirdi. Doğru ürün, güçlü marka ve dijital altyapıyla dünyanın her ülkesine satış yapmak mümkün. E-ticaret ve e-ihracat, sadece satış kanalı değil, aynı zamanda markalaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı. E-ihracat, özellikle KOBİ'lerimizin küresel rekabete katılmasını kolaylaştırıyor. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiğini görüyoruz, firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması tercihten öteye geçerek zorunluluğa dönüştü. Eskiden rekabet daha çok üretim kapasitesiyle ölçülüyordu. Bugün ise üretimin yanında dijital görünürlük, marka değeri, hızlı teslimat ve müşteri deneyimi de rekabetin belirleyici unsurları haline geldi. İşletmelerimizi dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturduğumuz ölçüde ihracatımız ve katma değerimiz artacaktır. Ankara'nın üretim potansiyelinin dijital ticaretle daha da büyütmek istiyoruz ve üyelerimize verdiğimiz eğitimleri artırarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, daha fazla işletmemizin küresel pazarlarda kendi markasıyla yer alması, daha fazla katma değer üretmesi ve ülkemizin ihracatına daha güçlü katkı sunmasıdır."