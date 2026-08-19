Bakan Bolat: Tekstil ve hazır giyimi asla göz ardı etmiyoruz

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı törenle 10'uncu kez kapılarını açtı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuar için alım gruplarının yanı sıra beş kıtadan binlerce seçkin alıcı İstanbul'a geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tekstil ve hazır giyimin Türkiye'nin sanayiciliği öğrendiği ilk sektör olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatı da tekstil ve hazır giyimden öğrendiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"70'li yıllarda iplik kumaşla başlayıp, 80'lerden sonra konfeksiyon ve giyimle devam eden bir trend yaşandı. Ben her zaman şunu söyledim: 'Biz tekstil ve hazır giyim sektörüne çok önem veriyoruz. Bu iki sekörü asla göz ardı etmiyoruz. Çıkarılan tevatürlerin hiçbirinin gerçekliği yok; sıkıntı var ama çıkış başlayacak.' dedim. Nitekim bu yıl tekstilde ihracat artışı başladı. Konfeksiyon neredeyse geçen yıla paralel gidiyor. Yılın ikinci yarısında onun da artıya geçeceğini yürekten inanıyorum. Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, marka değerleri ihracatımıza büyük katkı yapıyor. Bu yılın yedi aylık döneminde hazır giyim ihracat birim fiyatı yüzde 10 arttı. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklandı."

2025'TE IFCO'YA KATILAN FİRMALARA 108 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Fuarları, ihracatçıların dünya pazarlarına açılan kapıları olarak gördüklerini belirten Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün yükselen üretim gücünü ve rekabet kapasitesini küresel platformlarda görünür kılan IFCO'yu desteklemeyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Bolat, "2025'in Şubat ve Ağustos aylarında düzenlenen IFCO fuarlarında toplam 524 katılımcı firmamıza yaklaşık 108 milyon TL destek verdik. Bu yıl Şubat ayında düzenlenen IFCO için de halihazırda 215 katılımcıya yaklaşık 55 milyon TL tutarında destek ödemesi yaptık." dedi.

GÜLTEPE: EYLÜL'DE AÇIKLANACAK OVP'DE FARKLI DESTEKLER GELMELİ

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli dinamiklerini oluşturduğunu söyledi. Gültepe şöyle devam etti:

"Türkiye büyük bir ülke. 400 milyar dolara yakın mal ve hizmet ihracatımız var. Biz, 'bu ihracat Türkiye'ye yetmez' diyoruz. Yüzde 3-4'lük ihracat artışları bize yetmez. Hazır giyimde daha fazla sorun olmakla birlikte sanayinin, üretimin, ihracatın genelinde problemlerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu yaşananlar Türkiye'nin problemi. Sanayicinin ve ihracatçının fedakarlığıyla enflasyon bu noktaya kadar geldi. Eylül ayında açıklanacak Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) sanayiye farklı desteklerin gelmesi lazım. Çünkü son dönemlerde Türkiye'nin büyümesine ihracatçılar olarak katkı veremiyoruz. Bu da bizi üzüyor. Biz büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesini istiyoruz. Üreten ülkeler refahını garanti alabiliyor. Biz de ülkemizi üretimle ihracatla büyütmenin gayretindeyiz. Ben, zorun geride kaldığını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında daha iyi bir ihracat artışı olacağına inanıyorum."