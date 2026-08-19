Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.347,23 %1,55
        DOLAR 47,9377 %0,06
        EURO 55,6770 %0,35
        GRAM ALTIN 6.728,96 %0,78
        FAİZ 40,87 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 98,03 %0,43
        BITCOIN 64.446,00 %-0,16
        GBP/TRY 65,0347 %0,26
        EUR/USD 1,1605 %0,25
        BRENT 91,52 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 11.001,85 %0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Tekstil ve hazır giyimi asla göz ardı etmiyoruz

        Bakan Bolat: Tekstil ve hazır giyimi asla göz ardı etmiyoruz

        İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ben her zaman şunu söyledim: 'Biz tekstil ve hazır giyim sektörüne çok önem veriyoruz. Bu iki sekörü asla göz ardı etmiyoruz. Çıkarılan tevatürlerin hiçbirinin gerçekliği yok; sıkıntı var ama çıkış başlayacak.' dedim. Nitekim bu yıl tekstilde ihracat artışı başladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Tekstil ve hazır giyimi asla göz ardı etmiyoruz"

        İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı törenle 10'uncu kez kapılarını açtı.

        İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuar için alım gruplarının yanı sıra beş kıtadan binlerce seçkin alıcı İstanbul'a geldi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tekstil ve hazır giyimin Türkiye'nin sanayiciliği öğrendiği ilk sektör olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatı da tekstil ve hazır giyimden öğrendiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

        "70'li yıllarda iplik kumaşla başlayıp, 80'lerden sonra konfeksiyon ve giyimle devam eden bir trend yaşandı. Ben her zaman şunu söyledim: 'Biz tekstil ve hazır giyim sektörüne çok önem veriyoruz. Bu iki sekörü asla göz ardı etmiyoruz. Çıkarılan tevatürlerin hiçbirinin gerçekliği yok; sıkıntı var ama çıkış başlayacak.' dedim. Nitekim bu yıl tekstilde ihracat artışı başladı. Konfeksiyon neredeyse geçen yıla paralel gidiyor. Yılın ikinci yarısında onun da artıya geçeceğini yürekten inanıyorum. Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, marka değerleri ihracatımıza büyük katkı yapıyor. Bu yılın yedi aylık döneminde hazır giyim ihracat birim fiyatı yüzde 10 arttı. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklandı."

        2025'TE IFCO'YA KATILAN FİRMALARA 108 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

        Fuarları, ihracatçıların dünya pazarlarına açılan kapıları olarak gördüklerini belirten Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün yükselen üretim gücünü ve rekabet kapasitesini küresel platformlarda görünür kılan IFCO'yu desteklemeyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Bolat, "2025'in Şubat ve Ağustos aylarında düzenlenen IFCO fuarlarında toplam 524 katılımcı firmamıza yaklaşık 108 milyon TL destek verdik. Bu yıl Şubat ayında düzenlenen IFCO için de halihazırda 215 katılımcıya yaklaşık 55 milyon TL tutarında destek ödemesi yaptık." dedi.

        GÜLTEPE: EYLÜL'DE AÇIKLANACAK OVP'DE FARKLI DESTEKLER GELMELİ

        #resim#1389478#

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli dinamiklerini oluşturduğunu söyledi. Gültepe şöyle devam etti:

        "Türkiye büyük bir ülke. 400 milyar dolara yakın mal ve hizmet ihracatımız var. Biz, 'bu ihracat Türkiye'ye yetmez' diyoruz. Yüzde 3-4'lük ihracat artışları bize yetmez. Hazır giyimde daha fazla sorun olmakla birlikte sanayinin, üretimin, ihracatın genelinde problemlerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu yaşananlar Türkiye'nin problemi. Sanayicinin ve ihracatçının fedakarlığıyla enflasyon bu noktaya kadar geldi. Eylül ayında açıklanacak Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) sanayiye farklı desteklerin gelmesi lazım. Çünkü son dönemlerde Türkiye'nin büyümesine ihracatçılar olarak katkı veremiyoruz. Bu da bizi üzüyor. Biz büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesini istiyoruz. Üreten ülkeler refahını garanti alabiliyor. Biz de ülkemizi üretimle ihracatla büyütmenin gayretindeyiz. Ben, zorun geride kaldığını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında daha iyi bir ihracat artışı olacağına inanıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TİM
        #Bakan Bolat
        #TEKSTİL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu