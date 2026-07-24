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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

        Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirterek, "Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Enflasyon beklentileri iyileşiyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

        Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğine değinen Bakan Şimşek şunları kaydetti:

        "Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır.

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