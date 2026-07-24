Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğine değinen Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır.