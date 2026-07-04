Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.417,91 %-0,26
        DOLAR 46,8047 %0,14
        EURO 53,5453 %0,09
        GRAM ALTIN 6.277,78 %1,33
        FAİZ 40,21 %0,85
        GÜMÜŞ GRAM 93,88 %2,46
        BITCOIN 62.553,00 %-0,26
        GBP/TRY 62,5384 %0,09
        EUR/USD 1,1437 %0,04
        BRENT 72,12 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 10.264,17 %1,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Balon turizminde 308 bin yolcu

        Balon turizminde 308 bin yolcu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin bilgi verdi. 2026'nın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren balon sayısının 530'a ulaştığını belirten Uraloğlu, uçuşların yüzde 80'inden fazlasının Kapadokya'da gerçekleştiğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balon turizminde 308 bin yolcu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

        Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

        SHGM bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin bu alanda gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını belirten Uraloğlu, SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini ifade etti.

        REKLAM

        "BU YILIN İLK YARISINDA 13 BİN BALON UÇUŞUNDA 308 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ"

        Uraloğlu, Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandı. 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'de faaliyet gösteren balon sayısının 530'a ulaştığını, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı başkent nüfusunu aşan büyüklüğe ulaştı."

        Uraloğlu, 2026 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiği bilgisini vererek, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır oldu." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu korumaya çalışan çocuklarını darp ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti