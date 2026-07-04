Balon turizminde 308 bin yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

SHGM bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin bu alanda gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını belirten Uraloğlu, SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini ifade etti.

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"BU YILIN İLK YARISINDA 13 BİN BALON UÇUŞUNDA 308 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ"

Uraloğlu, Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandı. 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de faaliyet gösteren balon sayısının 530'a ulaştığını, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı başkent nüfusunu aşan büyüklüğe ulaştı."

Uraloğlu, 2026 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiği bilgisini vererek, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır oldu." ifadelerini kullandı.