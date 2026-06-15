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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye binlerce ebeveyn ve çocuğa ulaşacak

        Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye, ‘Zamanında Yanında’ projesi ile binlerce ebeveyn ve çocuğa ulaşacak

        Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye, çocukların güvenli bir ortamda gelişmelerinin desteklenmesi amacıyla "Zamanında Yanında" projesini başlatıyor. Proje ile Adana, Ankara, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa'da binlerce ebeveyne ve çocuğa ulaşılması hedefleniyor. UNICEF tarafından desteklenen 18 merkez ve 16 mobil ekip, sahadaki güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) eşgüdüm halinde doğrudan ailelere ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye binlerce ebeveyn ve çocuğa ulaşacak

        Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye, Türkiye genelinde ebeveyn destek sistemlerini güçlendirmeyi ve çocuklar için güvenli, besleyici ve koruyucu ortamları teşvik etmeyi amaçlayan ‘Zamanında Yanında’ projesini başlattı. Proje, çocukların aile, okul ve dijital ortamda korunmasına destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, UNICEF desteğiyle farklı illerde kurulan 18 merkez ve 16 mobil ekip, uzman sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak binlerce ebeveyn, bakım veren ve çocuğa ulaşacak.

        Proje çalışmaları aracılığıyla ailelere ebeveynlik becerileri, çocuk gelişimi, akran zorbalığının önlenmesi, dijital güvenlik ve çocuk koruma konularında danışmanlık ve rehberlik desteği sağlanacak. Zamanında Yanında projesiyle aynı zamanda bir Sosyal Etki Platformu da kurulması amaçlanıyor.

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        "Ebeveynlik bir ekip işidir"

        Toplantıda konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Biz bugün buraya sadece bir projeyi duyurmaya değil, çocuklarımızın elini vaktinde tutacak bir güvenlik ağını, yani ‘Zamanında Yanında’ modelini kurmaya geldik. İş dünyası ve STK’ları da bu masanın etrafında, daha güvenli ve eşitlikçi yarınlar için sorumluluk almaya, destek olmaya çağırıyoruz. Bu yüzden daha çok ortak akla ihtiyacımız var. Bu proje aynı zamanda ev içindeki cinsiyet eşitsizliğini kırmak iletişim ve destek mekanizmalarını güçlendirmek açısından da önem taşıyor. Ebeveynlik bir ekip işidir. Bu program ev içindeki sorumluluğu paylaşan, ortak ebeveynlik yapan babaları da o ekibe dahil etmek için tasarlandı. Çünkü biliyoruz ki, her iki ebeveyn sürece aynı güçle dahil olduğunda çocuklarımız hayata çok daha güçlü hazırlanıyor."

        "Her çocuk güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir ortamda büyümeyi hak eder"

        UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de, "Her çocuk güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir ortamda büyümeyi hak ediyor. Çocukların sağlıklı gelişiminin temeli ailede atılıyor ve ebeveynler ile bakım verenler bu süreçte en önemli rolü üstleniyor. Ebeveyn destek sistemlerini güçlendirerek ve bakım verenleri bilimsel temellere dayanan bilgi, pratik beceriler ve ihtiyaç duydukları hizmetlere erişim konusunda destekleyerek, çocukların gelişmesine, öğrenmesine ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabiliriz. Bu önemli hedef doğrultusunda Boyner Vakfı ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        UNICEF Türkiye Millî Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise şunları söyledi: “Çocuklar için kalıcı değişim yaratmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün. UNICEF Türkiye Millî Komitesi olarak, Boyner gibi, çocukların ve gençlerin iyiliği konusunda duyarlı kurumlarla, yüksek etkili iş birlikleri yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün, ‘Zamanında Yanında’nın yaptığı çağrı ile binlerce çocuk, ebeveyn ve bakım verene ulaşarak, çocuklara daha güçlü bir gelecek hazırlanmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”

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        Sivil Toplumun Gücüyle Daha Güçlü Bir Destek Ağı

        Alana katkı sağlayacak sivil toplum paydaşları ise iş birliğinin kritik önemine vurgu yaparken;

        Erken Çocukluk Gelişimi Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Demet Gülaldı, yaşamın ilk yıllarında ebeveynlerin ve bakım verenlerin desteklenmesinin çocukların gelişimsel potansiyellerine ulaşmalarında kritik rol oynadığını belirterek, güçlü toplumların temelinin çocukların ve ailelerin güçlendirilmesiyle atıldığını ifade etti.

        Türkiye Kalkınma Vakfı'ndan Ayşe Belgin Açıkgöz, 'Bir çocuğun potansiyeline ulaşmasının yolunun onu büyüten yetişkinleri güçlendirmekten geçtiğini' ifade ederken, Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, sistemlerin birbirine bağlı olduğunu ve çocukların hayatında kalıcı değişim yaratmak için farklı aktörlerin tıpkı bir puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlayarak ortak bir amaç etrafında buluşması gerektiğinin altını çizdi.

        Maya Vakfı Genel Müdürü Emre Ünsal ise Bugün, ailelerin güçlendirilmesine yönelik her yatırımın aynı zamanda çocukların ruh sağlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Kendine güvenen, potansiyelini gerçekleştirebilen ve umutla geleceğe bakabilen nesiller yetiştirmenin yolu, çocukları ve aileleri birlikte desteklemekten geçiyor. Dedi.

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