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        Haberler Ekonomi Turizm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Sigortalı başına 3 bin 500 TL destek vereceğiz

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Sigortalı başına 3 bin 500 TL destek vereceğiz

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her sigortalı için 3 bin 500 TL destek verileceğini açıkladı. Yıl sonuna kadar sürecek uygulama kapsamında turizm sektörüne toplam 6 milyar TL kaynak ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Işıkhan'dan turizm çalışanları için destek açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Turizm sektöründe faaliyet gösteren, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar TL kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık" dedi.

        Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar TL kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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