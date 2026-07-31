Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.289,43 %-0,03
        DOLAR 47,5254 %0,14
        EURO 54,6907 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.197,78 %-0,95
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 88,70 %-1,48
        BITCOIN 63.938,00 %-1,20
        GBP/TRY 63,9202 %-0,10
        EUR/USD 1,1501 %-0,23
        BRENT 89,52 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 10.133,38 %-0,95
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dijital bağlantının bölgesel merkezi Türkiye

        Dijital bağlantının bölgesel merkezi Türkiye

        Macaristan merkezli Türk Telekom International aracılığıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren şirket, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım hizmetleri sunduğunu açıkladı. 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla çalışmalarını sürdüren TT International'ın; uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleri, siber güvenlik, bulut bilişim gibi yenilikçi ürün ve hizmetleriyle operatörlerin, kurumların ve küresel iş dünyasının stratejik çözüm ortağı olmayı sürdürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dijital bağlantının bölgesel merkezi Türkiye

        Türk Telekom International (TTI), 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla önemli bağlantı hatlarının kalbinde yer alan şirket, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım hizmetlerinin yanı sıra yüksek kapasiteli ve uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleriyle küresel operatörlere, kurumlara ve iş dünyasına güvenilir iletişim altyapısı sağladığı vurgulandı. Türk Telekom International, dijital çağın hızla değişen ihtiyaçları doğrultusunda proaktif bir anlayışla siber güvenlik, bulut bilişim gibi katma değerli servisler alanındaki çözümlerini geliştirmeyi sürdürdüğü açıklandı.

        "ÜLKEMİZİ BÖLGESEL BİR DİJİTAL BAĞLANTI MERKEZİ HALİNE GETİRME VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ"

        Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak köklü tarihimiz, güçlü yatırımlarımız ve uzman mühendislerimiz ile bölge coğrafyasının teknoloji taşıyıcısı rolünü üstleniyor, Türkiye’yi bölgesel bir dijital bağlantı merkezi haline getirme vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Grup şirketimiz Türk Telekom International ile Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan yaklaşık 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağımızla, sadece veriyi değil, bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağlıyoruz. İştirakimiz Türk Telekom International ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında stratejik bir dijital köprü kuruyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber dönüşüm projesiyle de Türkiye'nin teknoloji ve altyapı birikimini uluslararası ölçekte somut projelere dönüştürmeye devam ediyoruz. Yapay zekâ uygulamaları, büyük veri analitiği ve bulut teknolojilerindeki hızlı gelişim, uluslararası veri trafiğini artırıyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla uluslararası kapasitemizi sürekli artırıyor, omurga ağımızı güçlendiriyor ve daha yüksek performans sunacak yeni nesil veri ve internet çözümleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla uluslararası ağ kapasitemizde son bir yılda yüzde 30 artış sağladık. Dijital çağın sunduğu imkanlarla ülkeler arasında güvenilir bağlantılarla etkileşimi sağlamaya, bölge coğrafyasında dijital dönüşüme öncülük etmeye ve ülkemizi bölgenin dijital bağlantı merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de tatil sitesi başkanına silahlı saldırı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        O ülke adını değiştirdi!
        O ülke adını değiştirdi!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Arkadaşı o anları anlattı
        Arkadaşı o anları anlattı
        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı