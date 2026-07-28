Enocta, Aquila’nın Türkiye’deki ilk yatırımı oldu

İstanbul, 27 Temmuz 2026 – Öğrenme teknolojileri alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip Türkiye'nin öncü şirketlerinden Enocta, Aquila'ya katıldı.

KURUMSAL ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİ PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve çalışanların sürekli gelişimine yönelik artan ihtiyaç, kurumsal öğrenme teknolojileri pazarının büyümesini hızlandırıyor. Küresel kurumsal e-öğrenme pazarının 2025 yılında yaklaşık 125,6 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Yapay zekâ, kurumların ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri yeniden şekillendirirken, çalışanların yeni beceriler kazanmasını ve mevcut becerilerini geliştirmesini tüm sektörlerde stratejik bir öncelik hâline getiriyor.

Genç ve dinamik iş gücü, dijitalleşmeye yatırım yapan kurumsal yapısı ve gelişen teknoloji ekosistemiyle Türkiye'de kurumsal öğrenme ve yetenek gelişimi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu doğrultuda, kurumsal dijital öğrenme çözümlerinin yaygınlaşması da son yıllarda önemli ölçüde hız kazanıyor.

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TÜRKİYE'NİN ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİNDEKİ BAŞARI HİKÂYESİ KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

1999 yılında kurulan Enocta, bugün 550'den fazla kurum, 70'in üzerinde iş ortağı ve 3,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vererek Türkiye'nin öğrenme teknolojileri alanındaki en güçlü başarı hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geliştirdiği Yetenek Zekâsı Platformu vizyonuyla öğrenmeden yetenek yönetimine uzanan gelişim süreçlerini tek bir çatı altında bir araya getiren Enocta; öğrenme ve gelişim yönetimi, dijital içerik çözümleri, performans yönetimi, yetkinlik yönetimi ve yapay zekâ destekli gelişim çözümleriyle kurumların dönüşüm yolculuklarını destekliyor.

Kurumsal yazılım ve teknoloji şirketlerine uzun vadeli yatırım yapan Aquila, dünya genelinde 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda (TSX) işlem gören küresel bir grubun parçası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Aquila, bünyesine kattığı şirketlerin uzmanlığını, ekiplerini, kurum kültürünü ve operasyonel bağımsızlığını koruyarak sürdürülebilir büyümelerini destekleyen yaklaşımıyla tanınıyor.

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Bu birliktelik, Enocta'nın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendiren stratejik bir adım olmasının yanı sıra, Aquila'nın Türkiye'de öğrenme teknolojileri alanındaki ilk yatırımı olması bakımından da önem taşıyor.

"EN GÜÇLÜ DÖNEMLERİMİZİN ÖNÜMÜZDE OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Enocta CEO'su Sercan Çelebi, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Enocta olarak 25 yılı aşkın süredir kurumların öğrenme, gelişim ve yetenek dönüşümü yolculuklarına eşlik ediyoruz. Dijital öğrenmenin henüz yolun başında olduğu yıllarda attığımız ilk adım, bugün milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve yüzlerce kuruma değer katan güçlü bir ekosisteme dönüştü.

Bu birliktelik, Enocta'nın bugüne kadar yarattığı değerin ve ortaya koyduğu vizyonun uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteren önemli bir gelişme. Aquila'nın uzun vadeli yaklaşımı ve teknoloji odaklı yapısının Enocta'nın geleceğe yönelik hedeflerini destekleyeceğine inanıyoruz.

Müşterilerimiz açısından bu gelişmenin en önemli çıktısı süreklilik ve güçlenme olacak. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve müşteri odaklı yaklaşımımızı aynı kararlılıkla sürdürürken, küresel bir teknoloji ekosisteminin bilgi birikimi ve deneyiminden de yararlanacağız.

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Şirketimizin en güçlü dönemlerinin önümüzde olduğuna inanıyor; müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte yeni dönemin sunduğu fırsatları değerlendirmeyi heyecanla bekliyoruz.”

"ENOCTA'YI AQUİLA BÜNYESİNDE GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Aquila Kıdemli Portföy Yöneticisi Federico Marturano ise şunları söyledi:

"Enocta, öğrenme teknolojileri alanındaki uzmanlığı, yenilikçi ürün yaklaşımı ve uzun yıllara dayanan müşteri ilişkileriyle öne çıkan bir şirket. Enocta'nın bugüne kadar elde ettiği başarıyı sürdürmesini ve müşterilerine değer üretmeye devam etmesini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.

Bu yatırım, aynı zamanda Aquila'nın Türkiye'de öğrenme teknolojileri alanındaki ilk yatırımı olması açısından da bizim için ayrı bir önem taşıyor."

Bu yatırım, Enocta'nın küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirirken, Türkiye'de geliştirilen yazılım ve öğrenme teknolojilerinin uluslararası rekabet gücünü pekiştiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.