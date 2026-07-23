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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Gözleri aldatan gizli drone! Phantom Twist havada görünmez oluyor

        Gözleri aldatan gizli drone! Phantom Twist havada görünmez oluyor

        Northwestern Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen Phantom Twist adlı prototip drone, yüksek hızda dönerek hareket bulanıklığı (motion blur) etkisini kullanarak adeta gözden kayboluyor. Tek motor ve tek pervaneli yenilikçi tasarımıyla geleneksel dronlara göre yaklaşık 10 kat daha az fark edilebilen bu araç, yaban hayatı izleme, ekosistem taraması ve altyapı denetimi gibi alanlarda devrim yaratmaya aday. Robotics: Science and Systems konferansında tanıtılan drone, stealth teknolojilerine yepyeni bir boyut getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Gözleri aldatan drone görünmez oluyor

        Geleneksel gizli drone’lar genellikle kamuflaj boya, şeffaf malzemeler veya optik hilelerle görünürlüğünü azaltmaya çalışırken, Phantom Twist bambaşka bir yaklaşımla dikkat çekiyor. İnsan ve hayvanların hareket algısını doğrudan hedef alarak havadayken bulanık bir sis gibi algılanan bu drone, sıradan bir quadcopter’dan çok dönen bir fanı andırıyor. Bilim insanları, bu teknolojinin özellikle hassas çevresel çalışmalar ve altyapı denetimlerinde çığır açacağını vurguluyor.

        FARKLI BİR "STEALTH" YAKLAŞIMI

        Çoğu stealth drone, çevresine uyum sağlamak için dış görünüşünü değiştirmeyi tercih ederken Phantom Twist, Northwestern Üniversitesi’nden Doç. Dr. Michael Rubenstein liderliğindeki ekip tarafından insan hareket algısına göre tasarlandı. Rubenstein, “Çevresine benzemeye çalışmak yerine, dronu insan algısına göre mi tasarlasak?” sorusunu gündeme getirerek tamamen yeni bir konsept ortaya koyduklarını belirtti.

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        TEK PERVANELİ DÖNEN TASARIM

        Klasik quadcopterlarda dört pervane dönerken gövde sabit kalır ve göz gövdeyi kolayca yakalar. Phantom Twist’te ise tek motor ve tek pervane kullanılıyor. Pervane bir yönde dönerken tüm gövde ters yönde karşı-dönüyor. Saniyede 25 devir hızına ulaşan sistemde sabit hiçbir parça kalmıyor. Bu sayede gözlemciler keskin bir drone yerine yarı saydam, bulanık bir leke görüyor. Araştırmacılar, yeni dronun geleneksel modellere göre yaklaşık 10 kat daha az görünür olduğunu açıkladı.

        ALGORİTMALARLA BİNLERCE TASARIM TEST EDİLDİ

        Ekip önce stabil uçuş yapabilen yaklaşık 20 bin farklı konfigürasyon üretti. Ardından yapay zeka ve optimizasyon araçlarıyla her tasarımı neredeyse her açıdan görünürlük açısından değerlendirdi. Gerçekçi gökyüzü, orman ve bina arka planları üzerinde simülasyonlar yapan ekip, insan görüşünü taklit eden algı modelleriyle en az görünür tasarımları seçti. En iyi 500 tasarım üzerinde tekrar optimizasyon yaparak görünürlüğü daha da düşürdü.

        ÜÇ BOYUTLU YAYILMIŞ GEOMETRİ

        Phantom Twist, kompakt bir blok yerine üç boyutlu olarak yayılmış bileşenlere sahip. Motor, pervane, batarya, devre kartı ve karşı ağırlık farklı yükseklik ve açılarda konumlandırıldı. Böylece dönme sırasında parçalar üst üste binip katı bir siluet oluşturmuyor. Bilgisayarlı görüş uzmanı ve çalışmanın ortak yazarı Emma Alexander, “Göz sinyalleri biriktirmek için zaman alır. Yeterince hızlı dönünce kenarlar bulanıklaşır ve biz şekil yerine sis algılarız” dedi.

        Araştırmacılar, dronun ilk etapta kuş yuvalarını rahatsız etmeden izleme, sulak alanlardaki kuş sürülerini ürkütmeden tarama ve yaşlanan altyapıyı denetlemede kullanılabileceğini belirtiyor. Şu an için propeller gürültüsü ve ince destek çubukları gibi sınırlamalar bulunuyor. Ekip, bir sonraki nesilde daha şeffaf malzemeler ve sessiz tahrik sistemleri kullanarak bu sorunları gidermeyi hedefliyor.

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