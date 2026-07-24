Hotamışlıgil: Bilim, tükenmeyecek bir miras bırakma imkânı veriyor

Türkiye İş Bankası iştiraki İş Girişim Sermayesi, Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil’in ABD Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilmesi adına genç akademisyenler, girişimciler, yatırımcıların katılımıyla bir kutlama düzenledi.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in, 1863 yılında ABD Başkanı Abraham Lincoln döneminde kurulan; yalnızca bilimsel araştırmalarda üstün ve kalıcı başarı gösteren isimleri kabul eden Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences – NAS) üyeliğine seçildi.

İş Girişim Sermayesi, geçtiğimiz yıl kurduğu Enlila biyoteknoloji girişimi aracılığıyla araştırmalarına yatırım yaptığı Prof. Dr. Hotamışlıgil’in bu önemli başarısını; akademi, girişimcilik ve yatırım dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlikle kutladı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikteki konuşmasına, ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmesi vesilesiyle Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’i tebrik ederek başladı. Aran, “Kıymetli Hocamızın bu başarısı kuşkusuz 30 yılı aşkın süredir büyük bir titizlik, istikrar ve azimle yürüttüğü bilimsel çalışmalarının çok değerli bir takdiri. Dünyanın en prestijli bilim kurumlarından olan akademik bir oluşumda bir Türk bilim insanının yer alması, Türkiye'nin adının insanlığa katkı sunan bilimsel, akademik çalışmalarla anılıyor olması ülkemiz adına da başlı başına bir gurur kaynağı. Bizlere bu gururu yaşatan Sn. Hotamışlıgil’i gönülden kutluyorum” diye konuştu.

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Etkinlikte genetik, tıp, mühendislik gibi alanlarda okuyan, yarının bilim insanı olma yolunda emin adımla ilerleyen gençlerin bulunduğuna işaret eden Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu buluşmayı sadece Sn. Hotamışlıgil’in başarısını kutlamak için değil, o başarının bir sonraki nesle ilham olması için de gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki böyle başarıların arkasında ilham veren öncü bilim insanlarının rolü var. Daha önce Akademi’ye seçilen Prof. Dr. Aziz Sancar da Mardin’in Savur ilçesinde 8 çocuklu bir ailede yetişmiş, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü almıştı. Sn. Hotamışlıgil, Sn. Sancar gibi öncü bilim insanlarının açtığı bu yolda uzun yılların emeği, sayısız denemeler, uykusuz geceler, yorgunluklar, zaman zaman yaşanan hayal kırıklıkları olsa da bu başarılar, her şeye rağmen vazgeçmeyen o bilim insanı kararlılığı ile mümkün oluyor.”

Hotamışlıgil: “Para, ev tükenir ama bilimsel çerçeveyi içselleştirmiş insanlar yetiştirebilirseniz kalıcı bir eser bırakırsınız”

"YAPAY ZEKANIN HER ŞEYİ ÇÖZECEĞİ ALGISI YANLIŞ"

Gençlere seslenen Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, bilimin bir ekip işi olduğunu ve kendisi için en anlamlı ödülün otuz yılı aşkın süredir bilim üretmeye devam edebilmek olduğunu vurguladı. Artık elimizde geleceğe ışık tutacak, insanları bir arada tutacak araç sayısının azaldığını, bu araçlardan birinin bilim olduğunu belirten Hotamışlıgil, “Bilim, bir sonraki jenerasyona tükenmeyecek bir miras bırakma imkânı veriyor. Para bıraksanız tükenir, ev bıraksanız eskir; ama bilimsel bir çerçeveyi içselleştirmiş insanlar yetiştirebilirseniz hem kalıcı bir eser bırakır hem de insanları bir araya getirirsiniz” diye konuştu.

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Yapay zekânın her şeyi çözeceği, insanlara ihtiyaç kalmayacağı algısının yanlış olduğunu söyleyen Hotamışlıgil, özellikle biyoloji, biyomedikal gibi bilimsel alanlarda çalışanların ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini ifade etti. Hotamışlıgil, “Ancak yapay zekânın getirdiği muazzam güç ile bilimi hızlandırmak mümkün” dedi.

HARVARD İŞ BİRLİĞİYLE KURULAN BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMİ ENLİLA

İş Girişim Sermayesi’nin biyoteknoloji alanındaki yolculuğu, geçtiğimiz yıl Enlila’nın kurulmasıyla başladı. Enlila; Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu bünyesindeki laboratuvarında obezite ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisine yönelik yürüttüğü çalışmaları desteklemek üzere, İş Girişim Sermayesi tarafından Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu ile imzalanan sponsorlu araştırma ve lisans anlaşması çerçevesinde hayata geçirildi. Girişimin araştırmalara 10 yıl boyunca yaklaşık 39 milyon ABD doları tutarında finansal taahhüdü bulunuyor.

Son olarak İş Girişim Sermayesi, portföy şirketi Enlila aracılığıyla, Princeton’lı akademisyen ve girişimci Emre Koyuncu’nun kurucu ortağı olduğu ABD merkezli Crescenta Biosciences’ın yüzde 50,1 oranındaki çoğunluk hissesini 24 milyon ABD doları karşılığında devralarak şirketin çoğunluk ortağı oldu.

İş Girişim Sermayesi’nin Genel Müdürü Kubilay Aykol, “Gökhan Hocamızla birlikte Enlila’yı Harvard ortaklığında kurduk; ardından yine onun önerisiyle, Emre Koyuncu’nun kurucu ortaklığını yaptığı Crescenta’yı Enlila ailesine dâhil ettik. Böylece akademik, finansal ve girişimsel gücü bir araya getirme fırsatı yakaladık” diye konuştu.