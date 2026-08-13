Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.075,92 %-0,24
        DOLAR 47,7753 %0,02
        EURO 55,2394 %0,30
        GRAM ALTIN 6.745,97 %-0,36
        FAİZ 41,41 %-0,46
        GÜMÜŞ GRAM 99,75 %-0,62
        BITCOIN 63.385,00 %-0,25
        GBP/TRY 64,6144 %0,16
        EUR/USD 1,1536 %0,09
        BRENT 87,24 %-1,96
        ÇEYREK ALTIN 11.029,66 %-0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş dünyasının golfteki büyük buluşması Bodrum’da

        İş dünyasının golfteki büyük buluşması Bodrum’da

        Bloomberg HT Ana medya sponsorluğunda gerçekleşen WCGC (OPET World Corporate Golf Challenge) Türkiye Finali 14-16 Ağustos'ta Regnum Golf & Country Bodrum'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş dünyasının golfteki büyük buluşması Bodrum'da

        Dünyanın farklı ülkelerinde iş dünyasının önde gelen temsilcilerini golf sahasında buluşturan Bloomberg HT Ana medya sponsorluğunda gerçekleşen World Corporate Golf Challenge’ın (WCGC) Türkiye Finali, OPET’in ana sponsorluğunda ve Matrix Golf Holidays organizatörlüğünde 14-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında Regnum Golf & Country Bodrum’da gerçekleştirilecek.

        Bu yıl 14. kez düzenlenen OPET World Corporate Golf Challenge Türkiye Finali, farklı sektörlerden şirket temsilcilerini sportif rekabet, takım ruhu ve iş dünyası networking’i etrafında bir araya getirecek. Türkiye Finali’nin şampiyonu, Çin’in Pekin kentinde düzenlenecek WCGC 2026 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

        FARKLI SEKTÖRLERDEN 30 TAKIM MÜCADELE EDECEK

        2026 Türkiye Finali’nde farklı sektörlerden önemli şirket ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan takımlar mücadele edecek.

        Turnuvada yer alan şirketler arasında;

        Jumbo, Gemibaşı, Tetik Tur, Sur Yapı, Sports Park, Eltesan Mobil, MDCyberHub, Bitron Turkey, Kozmeko, Cullinan Belek, Katia & Bony, Simco, ING, Poelsan, Armada, Golfiere, Vialli Silver, Mirzaoğlu Holding, Bony, Ataşehir Golf Club, Ruck & Maul, Entropia, Kelebek Mobilya, Karınca Lojistik, La Pasión Restaurante Español, Bodrum Golf Club, Everose Properties, Anatolian Golfers ve OPET bulunuyor.

        İki kişilik takımlar halinde gerçekleştirilecek organizasyon, golf sahasında rekabetin yanı sıra farklı sektörlerden iş insanlarının bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmasına ve mevcut ilişkilerini geliştirmesine de olanak sağlayacak.

        KAZANAN TAKIM PEKİN’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

        Türkiye Finali’nde şampiyon olan takım, WCGC 2026 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

        Dünya finali, Çin’in Pekin kentindeki Qinghe Bay Golf Country Club’da gerçekleştirilecek. Böylece Bodrum’da başlayan mücadele, Türkiye şampiyonu için uluslararası arenaya taşınacak.

        World Corporate Golf Challenge, golfün rekabetçi yapısını iş dünyasının iletişim ve networking gücüyle bir araya getirerek, şirketlerin hem ülkelerini hem de kurumlarını uluslararası platformda temsil etmelerine imkân sağlayan önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Mucize peptit çağı başlıyor
        Mucize peptit çağı başlıyor
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!