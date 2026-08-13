İş dünyasının golfteki büyük buluşması Bodrum’da

Dünyanın farklı ülkelerinde iş dünyasının önde gelen temsilcilerini golf sahasında buluşturan Bloomberg HT Ana medya sponsorluğunda gerçekleşen World Corporate Golf Challenge’ın (WCGC) Türkiye Finali, OPET’in ana sponsorluğunda ve Matrix Golf Holidays organizatörlüğünde 14-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında Regnum Golf & Country Bodrum’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 14. kez düzenlenen OPET World Corporate Golf Challenge Türkiye Finali, farklı sektörlerden şirket temsilcilerini sportif rekabet, takım ruhu ve iş dünyası networking’i etrafında bir araya getirecek. Türkiye Finali’nin şampiyonu, Çin’in Pekin kentinde düzenlenecek WCGC 2026 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

FARKLI SEKTÖRLERDEN 30 TAKIM MÜCADELE EDECEK

2026 Türkiye Finali’nde farklı sektörlerden önemli şirket ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan takımlar mücadele edecek.

Turnuvada yer alan şirketler arasında;

Jumbo, Gemibaşı, Tetik Tur, Sur Yapı, Sports Park, Eltesan Mobil, MDCyberHub, Bitron Turkey, Kozmeko, Cullinan Belek, Katia & Bony, Simco, ING, Poelsan, Armada, Golfiere, Vialli Silver, Mirzaoğlu Holding, Bony, Ataşehir Golf Club, Ruck & Maul, Entropia, Kelebek Mobilya, Karınca Lojistik, La Pasión Restaurante Español, Bodrum Golf Club, Everose Properties, Anatolian Golfers ve OPET bulunuyor.

İki kişilik takımlar halinde gerçekleştirilecek organizasyon, golf sahasında rekabetin yanı sıra farklı sektörlerden iş insanlarının bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmasına ve mevcut ilişkilerini geliştirmesine de olanak sağlayacak.

KAZANAN TAKIM PEKİN’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Türkiye Finali’nde şampiyon olan takım, WCGC 2026 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya finali, Çin’in Pekin kentindeki Qinghe Bay Golf Country Club’da gerçekleştirilecek. Böylece Bodrum’da başlayan mücadele, Türkiye şampiyonu için uluslararası arenaya taşınacak.

World Corporate Golf Challenge, golfün rekabetçi yapısını iş dünyasının iletişim ve networking gücüyle bir araya getirerek, şirketlerin hem ülkelerini hem de kurumlarını uluslararası platformda temsil etmelerine imkân sağlayan önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.