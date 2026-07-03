Konut belirleme kuraları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için ilk aşamada hak sahipliği belirleme kuraları çekilmişti. 29 Aralık 2025 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmişti. Bugün de projenin ikinci aşaması kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci Adıyaman’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla başladı. “Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydanı Açılışı”na Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, TOKİ Başkanı Levent Sungur, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende, İndere’deki 5 bin 41 sosyal konutun kura çekimi yapıldı.

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'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında ilk kuraların deprem bölgesi ile başlatılacağı sözünü hatırlatan Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yapıyor ve 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projede ‘11 ilimiz ayrıcalıklı olacak’ dedik ve kontenjanlarımızı fazla tuttuk. Hatırlayın, hak sahibi kuralarımızı ilk burada çekmiştik ve yine yer belirleme kuralarını da ilk burada sizlerle belirliyoruz” dedi.

“20 BİN VATANDAŞIMIZI SAĞLAM VE GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURUYORUZ”

Adıyaman Merkez İndere’deki konutlar için kuraların çekileceğini belirten Bakan Kurum, “43 bin afet konutunu Adıyaman’ımıza kazandırdık. Şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla birlikte sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturuyoruz. Böyle söyleyip geçiyoruz ama bunlar inanın sadece sayı değil. Bu sayıların içinde sabah işe uğurlanan babalarımız var. Çocuklarının okul çantasını hazırlayan anneler var. Yeni odasına ilk defa adım atacak evlatlar var. Kapısına ayakkabılar dizilecek, mutfağında çay kaynayacak, penceresinde akşam ışığı yanacak evler var. Allah hepsine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, haneleriniz şen olsun” diye konuştu.

“ADIYAMAN ESKİ GÜNLERİNDEKİ O CANLILIĞA YENİDEN KAVUŞTU”

Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yapımı tamamlanan Adıyaman Meydan Projesi ile ilgili de “Proje kapsamında 554 ofis, 167 ticari alan kazandırıyoruz. Bu ofisler mesleğine yeniden tutunacak insanlar demek. Bu ticari alanlar, sabah kepengini kaldıracak esnaf demek. 580 araçlık otopark var. Bu otoparklar şehir merkezinde daha düzenli bir hayat demek. Devasa yeşil alan, çocukların koşacağı, yaşlıların soluklanacağı, ailelerin gölge bulacağı ortak bir nefes demek. Bizim bildiğimiz Adıyaman da zaten hep bu canlılıktır. Deprem bunu kırmıştı, hamdolsun şimdi şehrimiz eski günlerindeki o canlılığa yeniden kavuştu” ifadelerini kullandı.

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ADIYAMAN’A UNDP VE KUVEYT İŞ BİRLİĞİYLE 4 MİLYON DOLARLIK HİBE PROJESİ

Bakan Kurum, Adıyaman’da depremin neden olduğu enkaza yönelik tehlikesiz atık geri kazanım tesisi kurulacağını duyurdu: Depremin ardından ortaya çıkan yıkıntı atıklarının doğru şekilde yönetilmesi gerekiyordu. Enkazı kaldırırken toprağı, suyu, havayı, insan sağlığını ve geleceği birlikte düşünmek zorundaydık. Bugüne kadar da hep bu anlayışla çalıştık. Şimdi ise önemli bir adım daha atıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kuveyt Hükümeti iş birliğiyle şehrimizde yaklaşık 4 milyon dolarlık bir hibe projesi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında şehrimize bir tehlikesiz atık geri kazanım tesisi kuracağız. Oradaki yıkıntı atıklarını çevreye duyarlı ve doğru bir şekilde yöneterek yeni yolların, altyapının ve benzer çalışmaların yapımında kullanılmak üzere ekonomiye kazandırmış olacağız.

ÖDEMİŞ VE SINDIRGI’DA YENİ KONUTLAR BU YAZ TESLİM EDİLECEK

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Bakan Kurum, bir yandan 11 ili ayağa kaldırırken; bir yandan da başka illerde yaşanan afetlerden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi. Geçen yıl İzmir Ödemiş’te yaşanan orman yangını ile 2025’teki Balıkesir Sındırgı depremini hatırlatan Bakan Kurum, “Ödemiş’teki yangınlarda kül olan evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı bir yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah onları da teslim edeceğiz” dedi.

“DOA İLE VATANDAŞIMIZA 4.5 MİLYON TL KAZANDIRDIK”

Bakan Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ile ilgili son rakamları açıkladı: Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'ni Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Atıkları makinelerde geri topluyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Bu makineleri gördünüz değil mi? Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil, makinelere atıyorsunuz ve her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüşüme gönderiyoruz ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı. Gördük ki milletimiz DOA’yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon lira para kazandırdık demek. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. DOA ile ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.

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“BİZ, ANADOLU’DA GÜÇLÜ TÜRK ŞEHİRLERİNİN İNŞASI İÇİN BURADAYIZ”

Bakan Kurum, Türkiye’nin geleceği için her alanda çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Devlet olarak durmadan dinlenmeden yanınızda olacağız. Biz, Anadolu’da güçlü Türk şehirlerinin inşası için, güvenilir bir huzur ortamı oluşturmak için buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. ‘Enkazın altından kalkamaz’ diyenlere, ellerini ovuşturarak bekleyenlere bu eserlerimizle yanıt verdik, vermeye devam edeceğiz. Sizlerin umudu, yoldaşı olmaya devam edeceğiz. Onlar yapamazsınız dedikçe, biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız” dedi.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: İNDERE’DE HAK SAHİPLİĞİ KESİNLEŞEN KONUTLAR TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Törende konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur, “500 Bin Sosyal Konut Kampanyası'nın hak sahiplerini belirleme kurasının ilkini 29 Aralık tarihinde Adıyaman'dan başlatmıştık. Bugün de yine nasip oldu, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin konut belirleme kurasının ilkini yine Adıyaman'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hak sahipliği kesinleşen konutlarımız İndere bölgesinde, Adıyaman'ın yeni yaşam merkezinde tamamlanma aşamasında olup teslime hazır hale getirilmektedir” ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM’A 7. HEMŞEHRİLİK BERATI ADIYAMAN’DAN

Programda Bakan Kurum’a İl Genel Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda hazırlanan fahri hemşehrilik beratı da taktim edildi. Bakan Kurum, “Ömür boyu göğsümde bir nişan gibi taşıyacağım. Sizlere layık olabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi vereceğim. O zor günde vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderdik ve yepyeni bir Adıyaman’ı sizlerle birlikte inşa ettik” diye konuştu. Bakan Kurum, daha önce de Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ, Osmaniye ve Kütahya Pazarlar Belediyesi’nin fahri hemşehrisi ilan edilmişti.