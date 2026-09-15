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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Robom’dan Defter Beyan Sistemi ve e-ticaret entegrasyonu

        Robom’dan Defter Beyan Sistemi ve e-ticaret entegrasyonu

        Mükellef Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren ön muhasebe programı Robom, mali müşavirler ve e-ticaret işletmelerinin manuel yürüttüğü bazı operasyonları otomatikleştirmeye yönelik iki yeni özelliğini devreye aldı. Defter Beyan Sistemi entegrasyonu ile gelir ve gider belgelerinin mali kayda dönüştürülmesi ve sisteme aktarılması kolaylaştırılırken, e-ticaret entegrasyonu farklı pazar yerlerindeki sipariş ve faturalandırma süreçlerinin tek panel üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Robom'dan Defter Beyan Sistemi ve e-ticaret entegrasyonu

        Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşu ve finansal yönetim alanlarında hizmet veren Mükellef Teknoloji’nin ön muhasebe çözümü Robom, mali müşavirler ve e-ticaret işletmelerinin manuel yürüttüğü işlemlere yönelik iki yeni özelliği devreye aldı. Robom Müşavir ile gelir ve gider belgeleri yapay zekâ desteğiyle Defter Beyan Sistemi kurallarına göre işlenerek mali kayda dönüştürülebiliyor ve sisteme aktarılabiliyor. E-ticaret entegrasyonu ile de farklı pazar yerlerinden gelen sipariş ve fatura işlemleri tek panel üzerinden takip edilebiliyor.

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        YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE BELGELER İŞLENİYOR

        Mali müşavirlere yönelik geliştirilen Robom Müşavir, gelir ve gider belgelerini yapay zekâ desteğiyle Defter Beyan Sistemi kurallarına göre mali kayda dönüştürüyor ve tek tıkla aktarımını sağlıyor. Belge okuma teknolojisi sayesinde KDV ayrıştırma ve sınıflandırma; yapay zekâ sayesinde kayıt türleri, istisna, tevkifat ve binek araç hesaplamaları gibi işlemler otomatik olarak gerçekleştirilirken, mali müşavirlerin yalnızca mali bilgileri kontrol ederek aktarımı onaylaması yeterli oluyor.

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        Belge işleme, mali kayıt oluşturma ve Defter Beyan Sistemi’ne aktarım süreçlerini otomatikleştiren Robom Müşavir, geleneksel yöntemlerle 8-10 saat sürebilen beyan hazırlık sürecini 30-45 dakikaya kadar indiriyor. Böylece tekrar eden ve manuel inceleme gerektiren işlemleri önemli ölçüde azaltırken, olası veri giriş hatalarının önüne geçilmesine ve daha standart bir iş akışının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Robom Müşavir, bir yıl boyunca tüm mali müşavirlere ücretsiz olarak sunulacak.

        SİPARİŞ VE FATURA SÜREÇLERİ TEK PANELDE

        Robom'un kullanıma sunduğu bir diğer çözüm olan e-ticaret entegrasyonu da farklı e-ticaret pazar yerlerindeki mağazaları tek bir platformda buluşturuyor. Kullanıcılar siparişlerini tek panel üzerinden takip edebilirken, sipariş onayı ve faturalandırma süreçlerini manuel ya da otomatik olarak yönetebiliyor. Kesilen faturalar ise otomatik olarak ilgili pazar yerine iletilerek süreç uçtan uca tamamlanıyor. Böylece işletmeler, farklı platformlar arasında geçiş yapmak, siparişleri tek tek kontrol etmek ve faturaları manuel olarak yüklemek zorunda kalmıyor. Farklı satış kanallarından gelen siparişler ile satış performansı da tek bir gösterge paneli üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

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        Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Mükellef Teknoloji olarak dijital muhasebe alanında karmaşık süreçleri sadeleştirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Robom'u bir ön muhasebe programı olmanın ötesinde yapay zekâ desteğiyle işletmelerin ve mali müşavirlerin operasyonel yükünü azaltan akıllı bir iş ortağı olarak geliştirmeye devam edeceğiz.”

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