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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sakarya bebek bisküvisinde öne çıktı

        Sakarya bebek bisküvisinde öne çıktı

        Türkiye genelindeki bebek bisküvisi siparişlerinin yüzde 55,6'sı Sakaryalı satıcılar tarafından karşılanırken, şehir kaşık maması, bebek çorbası, bebek ek besinleri ve iç cephe boyası kategorilerinde de yüksek satış payına sahip bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sakarya bebek bisküvisinde öne çıktı

        Trendyol verilerine göre, Türkiye genelindeki bebek bisküvisi siparişlerinin yüzde 55,6'sı Sakaryalı satıcılar tarafından karşılanıyor.

        Veriler, Sakarya'nın anne-bebek, eğitim ile ev ve yaşam kategorilerinde öne çıktığını gösteriyor.

        Anne-bebek kategorisinde Türkiye genelindeki kaşık maması siparişlerinin yüzde 36,3'ü, bebek çorbası siparişlerinin yüzde 33,6'sı ve bebek ek besini siparişlerinin yüzde 24,1'i Sakaryalı satıcılar tarafından karşılanıyor.

        Ev ve yaşam kategorisinde ise iç cephe boyası satışlarının yüzde 27,6'sı Sakaryalı satıcılar tarafından gerçekleştiriliyor.

        Sakaryalı satıcıların en çok satılan ürünleri arasında ders ve yardımcı kitaplar, bebek ek besinleri, dekorasyon ürünleri ve bahçe ürünleri yer alıyor. İlk 100 ürün incelendiğinde, farklı kategorilerde ürünlerin bulunduğu görülüyor.

        "E-TİCARET ÖZELLİKLE KOBİ'LER İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, dijital ticaretin işletmeler için artık yalnızca bir satış kanalı değil, küresel pazarlara açılmanın en önemli araçlarından biri haline geldiğini belirtti. Altuğ, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Sakarya, üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracat performansıyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Bugün gördüğümüz bu veriler, üreticilerimizin dijital ticarete uyum sağlama konusunda da önemli bir başarı yakaladığını gösteriyor. Şehrimizde üretilen katma değerli ürünlerin dijital platformlar aracılığıyla milyonlarca tüketiciye ulaşması, Sakarya ekonomisi açısından kıymetlidir."

        E-ticaretin özellikle KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Altuğ, SATSO olarak bu alandaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti: "Üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi, e-ticaret ve özellikle e-ihracat yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Eğitim programları, bilgilendirme toplantıları, iş birlikleri ve yeni projelerle firmalarımızın dijital pazarlarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz. Çünkü artık rekabet yalnızca üretmekle değil, doğru kanallarda doğru müşteriye ulaşabilmekle mümkün oluyor."

        E-ticaretin, ihracatın tabana yayılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın üretim kültürünü dijital kanallarla birleştirerek küresel pazarlarda çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandıklarını söyledi: "Sakarya'nın sanayi ve üretim başarısını dijital ticaret ve e-ihracatta da aynı seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle KOBİ'lerimizin sınır ötesi e-ticarete yönelmesi, markalaşması ve yüksek katma değerli ürünlerini dünyanın farklı pazarlarına ulaştırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya'nın üretim gücü ile dijital ticaretin sunduğu fırsatlar birleştiğinde ilimizin ekonomik potansiyelinin çok daha ileri seviyelere taşınacağına inanıyoruz."

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