Siirt Havalimanı’nda gençlerin tasarladığı İHA’lar üç ayrı kategoride yarışacak

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, Siirt Havalimanı’nda başladı. Baykar yürütücülüğünde ve Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 3 Eylül’e kadar devam edecek.

ÜÇ KATEGORİDE MÜCADELE

Organizasyon kapsamında “Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması”, “Savaşan İHA Yarışması” ve “Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması” kategorilerinde müsabakalar düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması ile başlayan etkinliğin ilk gününde, gençler tarafından yazılımından donanımına kadar geliştirilen İHA’ların teknik kontrolleri yapıldı. Bu kategoride, 2025 Savaşan İHA Yarışması’nı ilk 5 sırada tamamlayan takımlar mücadele edecek.

GENÇLER MİLLİ TEKNOLOJİ İÇİN YARIŞACAK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Siirt Temsilcisi Eda Çavuş, farklı üniversitelerden gelen takımların geliştirdikleri insansız hava araçlarının performanslarını sergileyeceğini belirterek, teknik hazırlıkların ardından müsabakaların başlayacağını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden yarışmaya katılan Gökbörü İHA Takımı Kaptanı Fatih Kahraman ise milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Hepimiz aynı teknoloji yolunda, milletimizin bayrağının göklerde dalgalanması yolunda çalışıyoruz” dedi.

İTÜNOM İHA Takımı Kaptanı Burak Emir Cengiz de yalnızca 5 takımın davet edildiği Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’nda yer almaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

3 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Etkinlik alanında sağlık hizmetlerinin hızlı şekilde sunulabilmesi için acil müdahale ünitesi kurulurken, 112 ambulansı ile 7 kişilik UMKE ekibi de görev yapacak. Türk Kızılay gönüllüleri alanda çeşitli ikramlarda bulunacak, kurumlar ise kurdukları stantlarda ürün, araç ve cihazlarını tanıtacak.

Siirt Belediyesi de 3 Eylül’e kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile yarışma alanı arasında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.