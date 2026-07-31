SOCAR Türkiye ve TANAP Yönetim Kurulu toplantıları İstanbul’da gerçekleştirildi

SOCAR Türkiye’nin İstanbul’daki genel merkezinde düzenlenen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu toplantısına, SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, Yönetim Kurulu üyeleri ve SOCAR Türkiye İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin güncel gelişmeler ele alınırken, şirketin entegre iş modeli doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, finansal performans, operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve uzun vadeli stratejik yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Stratejik projeler, yatırım süreçleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli odak alanları değerlendirildi.

Enerji sektöründe yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin sektöre ve şirket faaliyetlerine etkilerinin de masaya yatırıldığı toplantıda, değişen enerji dinamiklerine uyum sağlayacak stratejik adımlar ile rekabet gücünü destekleyecek öncelikli alanlar paylaşıldı. Ayrıca, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında yürütülen çalışmaların şirketin gelecekteki büyüme vizyonuna sağlayacağı katkılar da paylaşıldı.

SOCAR Türkiye’nin güçlü kurumsal yapısı, uzun vadeli yatırım yaklaşımı ve entegre faaliyet modeliyle Türkiye enerji sektörüne değer katmayı sürdüreceği; operasyonel mükemmeliyet, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi uygulamalar doğrultusunda stratejik hedeflerine kararlılıkla ilerlediği belirtildi.

SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin enerji sektöründeki kritik rolüne dikkat çekerek, SOCAR Türkiye’nin bu alandaki stratejik yatırımlarının önemini vurguladı. SOCAR Türkiye’nin, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda, inovasyon ve dijital dönüşüm odaklı büyüme stratejisiyle sürdürülebilirlik alanındaki öncü ve enerji sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceği ifade edildi.

Aynı gün gerçekleştirilen TANAP Yönetim Kurulu toplantısında ise TANAP’ın faaliyetlerine ilişkin gelişmeler, Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkıları, operasyonel başarıları ve stratejik önemi ile bölgesel enerji piyasalarındaki gelişmeler, doğal gaz arz güvenliğine yönelik katkılar ve önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli çalışma alanları ele alındı.