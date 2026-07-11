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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK'ten kredi kartı komisyonlarının "makul seviyelere" düşürülmesi talebi

        TESK'ten kredi kartı komisyonlarının "makul seviyelere" düşürülmesi talebi

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        TESK'ten 'kredi kartı komisyonu' talebi

        Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, bankaların komisyon oranlarını satılan emtiayla eşleştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Kredi kartı ile yapılan ödemelerin maliyeti esnafın sırtına yüklenmemelidir. Bankalardaki kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli ve makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Kredi kartı komisyon oranları yeniden düzenlenmelidir." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşın da konudan rahatsızlık duyduğunu aktaran Palandöken, "Biz sattığımız zaman komisyon kesemiyoruz. Kimseyi mağdur etmeyecek adil çözüm lazım. Esnafın kazancının üstüne çıkınca gerçekten zor oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

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