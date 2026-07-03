Tesla hisseleri yüzde 7 düştü

Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde araç teslimat ve üretim verilerinde piyasa beklentilerinin üzerinde performans sergilemesine rağmen hisselerinde sert düşüş yaşadı.

Şirket, ikinci çeyrekte 480 bin 126 araç teslimatı, 451 bin 758 araç üretimi gerçekleştirdi. Analistlerin teslimat beklentisi yaklaşık 406 bin 600 seviyesindeydi. Tesla'nın kendi derlediği konsensüs tahmini ise 406 bin 24 adet olarak açıklanmıştı.

CNBC'nin haberine göre beklentilerin üzerinde gelen teslimat verilerine karşın Tesla hisseleri perşembe günü yüzde 7,5'e yakın değer kaybederek yaklaşık son bir yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Böylece şirket hisseleri son üç çeyrekte de teslimat sonuçlarının ardından gerilemiş oldu.

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Tesla, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 384 bin, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 358 bin 23 araç teslim etmişti. Son açıklanan rakamlar, teslimatların yıllık bazda yüzde 25, çeyreklik bazda ise yüzde 34 arttığını ortaya koydu.

TESLİMATLARIN BÜYÜK KISMI İKİ MODELDEN GELDİ

Şirket, teslimatları bölge veya model bazında ayrıntılı olarak paylaşmasa da, Model 3 ve Model Y modellerinin 467 bin 762 adetle toplam teslimatların yaklaşık yüzde 97'sini oluşturduğunu bildirdi. Tesla'nın açıkladığı teslimat verileri satışlara en yakın gösterge olarak kabul edilse de, şirket bu kavramı resmi olarak satış rakamı şeklinde tanımlamıyor.

Tesla, son iki yılda yaşadığı yıllık satış düşüşlerinin ardından yeniden büyüme ivmesi yakalamaya çalışıyor. Bu süreçte Elon Musk'a yönelik tüketici tepkisi ve ABD'de elektrikli araçlara yönelik federal vergi teşvikinin kaldırılması şirketin satışlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

ÇİNLİ RAKİPLER BASKIYI ARTIRDI

Bunun yanında Çinli üreticiler BYD, Nio ve Xiaomi'nin uygun fiyatlı ve teknoloji odaklı modellerle pazardaki varlığını güçlendirmesi, ayrıca Hyundai Motor Group ve Volkswagen gibi rakiplerin rekabeti Tesla üzerindeki baskıyı artırdı.

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Satışlarını desteklemek amacıyla Tesla, Model 3 ve Model Y modellerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını piyasaya sunarken, Full Self-Driving (Supervised) adıyla pazarladığı sürücü destek sistemini Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanıma açtı.

Şirket açısından ikinci çeyrekte satışları destekleyen unsurlardan biri de İran'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları oldu. Artan yakıt maliyetleri Avrupa'da elektrikli araç talebini desteklerken, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve diplomatik girişimlerin etkisiyle petrol fiyatları daha sonra savaş öncesi seviyelere geriledi.

AlixPartners Yönetici Direktörü Dan Hearsch, ABD'de tüketicilerin tamamen elektrikli araçlar yerine hibrit modellere yöneldiğini belirterek, ülkenin geniş coğrafyası ve şarj altyapısındaki farklılıkların bu tercihte etkili olduğunu söyledi. Hearsch ayrıca yılın ikinci yarısında enflasyon, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ile çip ve diğer otomotiv bileşenlerinin maliyet artışlarının sektör açısından temel riskler olmaya devam edeceğini ifade etti.

ÖNCELİK OPTİMUS İNSANSI ROBOTLARINDA

Öte yandan Elon Musk, şirketin önceliğini Tesla Semi elektrikli kamyonlarının üretimini artırmaya, Cybercab sürücüsüz aracını seri üretime almaya ve Optimus insansı robotlarının üretimine başlamaya yönlendirdi.

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Tesla, ilk çeyrek yatırımcı sunumunda araç portföyünü tam otonom ulaşım vizyonu doğrultusunda yeniden şekillendirdiğini açıklarken, Cybercab ve Tesla Semi modellerinin seri üretimine bu yıl başlanmasının planlandığını duyurdu. Şirket ayrıca ocak ayında Model S ve Model X üretimini sonlandırarak Kaliforniya'nın Fremont tesisindeki üretim hatlarını Optimus robotlarının üretimi için kullanacağını açıkladı.

Enerji depolama faaliyetlerinde de büyümesini sürdüren Tesla, ikinci çeyrekte 13,5 GWh batarya depolama sistemi kurulumu gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 9,6 GWh seviyesinin üzerine çıkarken, analist beklentisi olan 13,3 GWh'yi de aştı.

Diğer yandan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in, sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI ile birlikte nisan ayında 269 milyon dolar tutarında Tesla Megapack satın aldığı halka arz başvuru belgelerinde yer aldı. Şirket, bu sistemleri Tennessee eyaletindeki veri merkezlerinin enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla kullanıyor.

Tesla, ikinci çeyrek teslimat açıklamasında ilişkili taraf işlemlerinin teslimat performansına katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin bilgi paylaşmadı. Geçen yıl SpaceX'in 131 milyon dolar değerinde Cybertruck satın aldığı ve bunun Tesla'nın 2025 yılı Cybertruck satışlarının önemli bir bölümünü oluşturduğu belirtilmişti.

Şirket, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 22 Temmuz'da, ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklayacak.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.